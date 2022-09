Andorra obre les seves portes a l’univers Cripto i al Blockchain

Pocs mesos han passat des que el Consell General d’Andorra aprovés la Llei d’Actius Digitals (24/2022 del 20 de juliol) i aquest país ja es consolida com un escenari perfecte per a apropar la digitalització, les criptomonedes i la tecnologia Blockchain, al dia a dia de les persones.

Amb aquest objectiu i de la mà de Criptan, es va desenvolupar el Criptan Break#8, trobades ja habituals sobre l’ecosistema cript a Espanya, i que per primera vegada travessen fronteres per a reunir a Andorra veus líders del sector, agents reguladors, entitats bancàries i jurídiques, així com creadors de contingut, esportistes d’elit i empresaris, en un ambient propici per al networking entre empreses i entitats del país.

A la trobada hi han participar ponents de primer nivell com Sergi Andrés, membre del departament de Blockchain d’Abast Legal; Fernando Alcaide, Co-Founder & CIO de BiomeFi; Joaquín Matinero Tor, advocat Bancari- Financer a Roca Junyent; Jorge Soriano, Co-Founder & CEO de Criptan; i Ramón López, expert en regulació, assessorament Blockchain i una autoritat financera andorrana.

En un debat moderat per Uri Sabat, CCO de Criptan, els ponents han intercanviat els seus punts de vista sobre aquest marc regulador per als actius digitals i la tecnologia Blockchain, el qual suposa un pas molt important per a les empreses del sector i obre camí per a establir les bases del que podria ser la banca del futur.

En aquest sentit, Ramón López, l’experiència del qual l’ha portat a institucions com el Banc d’Espanya, ha destacat que “en regular els actius digitals com a instruments financers i desenvolupar un entorn segur per a les tecnologies de ledger distribuït i Blockchain, Andorra ofereix un marc regulador transparent, estable i favorable.” Fet que va satisfer a algunes empreses del país presents a la trobada.

Un altre dels ponents, Sergi Andrés, d’Abast Legal comentava que “aquesta llei ve d’un context on Andorra s’ha adonat de la necessitat d’oferir seguretat jurídica a tots aquells que tenen projectes en aquest ecosistema, regular la mineria de criptomonedes a efectes de sostenibilitat i atraure al país una comunitat tant d’emprenedors com de companyies.”

Precisament, al fet de crear comunitat es va referir Jorge Soriano, CEO de Criptan, en destacar: “estem en un moment de creació, i cal aprofitar-ho per a construir, col·laborar i per descomptat crear una comunitat que entengui la necessitat de custodiar el valor, i donar facilitat per a intercanviar aquest valor. Aquest, des dels seus inicis, també ha estat l’objectiu dels Criptan Break, una aposta per trobades presencials on es pugui debatre i crear sinergies. Andorra ho ha entès i esperem que aquest sigui el primer de molts”, afirma Soriano.

Criptan

Criptan és una start-up valenciana certificada pel Banc d’Espanya i compta amb l’estàndard ISO 27001, que garanteix la confidencialitat i la integritat de la informació. Actualment treballa en l’expansió del seu equip de control de blanqueig de capitals.