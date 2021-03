Andorra lliura nova documentació de seguiment del Conveni de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el contingut del quart informe bianual d’actualització (BUR) i de la segona comunicació nacional (CN). Ambdós documents s’emmarquen dins de la ratificació del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) que preveu que els Estats membres han de sotmetre i actualitzar, cada dos i quatre anys respectivament, els compromisos i avanços realitzats en matèria de canvi climàtic.

Els documents lliurats a l’organisme internacional permeten presentar l’actualització de l’inventari nacional de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), pel període 1990-2019. També inclouen una descripció de les mesures de mitigació previstes pel país per a reduir les emissions, de les mesures d’adaptació considerades i, alhora, presenten les circumstàncies nacionals. Per una altra banda, Andorra també ha presentat informació relativa a l’observació sistemàtica que es duu a terme, així com a les accions de sensibilització, entre d’altres aspectes.

Les comunicacions d’enguany posen èmfasi en els avenços normatius d’Andorra, en especial, en la Llei 21/2018, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, així com en els arranjaments i mecanismes institucionals que s’articulen per exemple a través de la Comissió Nacional d’Energia i Canvi Climàtic.

L’any 2014, es va elaborar el Primer informe bianual d’actualització al Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Un Segon informe bianual d’actualització va ser presentant durant l’agost del 2017, junt amb la primera Comunicació Nacional. El darrer informe bianual d’actualització, va ser presentar l’any 2019 amb la informació relativa a les emissions i mesures de mitigació del període 1990-2017.

El 2 de març de 2011, Andorra es va adherir al Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic, com a Part del Conveni. El Conveni estableix que les diferents parts han de presentar actualitzacions dels inventaris nacionals de gasos d’efecte hivernacle. Aquestes actualitzacions també han d’incloure una descripció de les mesures de mitigació previstes pel país per a reduir les emissions, elements dels quals ara ret comptes Andorra.

A més cal recordar que en el context de l’Acord de París, ratificat per Andorra al 2017, el Govern va presentar el passat mes de maig, la seva actualització del seu Compromís previst a nivell nacional (CPN) pel període post-2020 i que inclou les accions que es duran a terme en matèria d’energia, especificades amb el pla sectorial d’infraestructures energètiques, amb l’objectiu de reduir la dependència energètica de l’estranger gràcies, principalment a les fonts d’energia d’origen renovable, així com la resta de mesures previstes per la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic. En particular, preveu l’assoliment de la neutralitat carboni al 2050.