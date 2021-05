Andorra la Vella ofereix 10 campus esportius i activitats lúdiques per les vacances escolars de Primavera

El Comú d’Andorra la Vella ofereix durant les vacances escolars de Primavera (del dimarts 25 al divendres 28 de maig) una desena d’activitats esportives per a infants i joves organitzades pel departament d’Esports, conjuntament amb 11 entitats esportives de la parròquia. Les inscripcions es poden formalitzar a partir del proper dilluns, 10 de maig.

CAMPUS DE BÀSQUET: per a participants de 6 a 15 anys.

CAMPUS DE FUTBOL: per a participants de 6 a 13 anys.

CAMPUS DE KUNG-FU: per a participants de 5 a 15 anys.

CAMPUS DE VOLEIBOL: per a participants de 6 a 13 anys.

CAMPUS DE PÀDEL: per a participants de 6 a 17 anys.

CAMPUS DE RÍTMICA: per a participants de 6 a 15 anys.

CAMPUS DE NATACIÓ: per a participants de 6 a 13 anys.

CAMPUS D’ATLETISME: per a participants de 6 a 13 anys.

CAMPUS D’HOQUEI: per a participants de 4 a 12 anys.

CAMPUS DE TAEKWONDO I RUGBI: per a participants de 6 a 12 anys.

Des del departament de Social, a més, es posen a disposició 2 propostes per a infants de 3 a 6 anys i les inscripcions s’obren també a partir del 10 de maig.

CASAL D’INFANTS EL LLAMP 65 places

LUDOTECA DE SANTA COLOMA 30 places

Les diferents activitats es duran a terme en diferents instal·lacions lúdiques i esportives, com el Casal d’infants El Llamp, la Ludoteca de Santa Coloma, el Centre esportiu dels Serradells, l’Estadi comunal Joan Samarra Vila, la Sala polivalent de la plaça del Poble, el pavelló Joan Alay, el pavelló del Lycée Comte de Foix, les pistes del Pàdel Club Serradells.

Les famílies poden formalitzar les inscripcions a través de la pàgina web del Comú (www.andorralavella.ad/inscripcions) i als departaments d’Esports (telèfon 730 090); i de Social, a l’avinguda Príncep Benlloch, 59 (telèfon 730 020).

Una setmana amb propostes diferents

De la seva banda, el departament de Joventut organitza entre el 25 i el 29 de maig un grapat d’activitats adreçades a joves de 12 a 18 anys. Així doncs, el dimarts 25 i el dimecres 26 de al matí hi haurà un taller d’aero-ioga al Centre esportiu dels Serradells, i a les tardes, durant tota la setmana, un taller per aprendre a tocar l’ukelele al Centre cultural La Llacuna. El dijous 27 i el divendres 28 tindrà lloc durant el matí una classe de kendo (art marcial japonès), també als Serradells, i per al dissabte 29 s’ha previst, amb la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra, una demostració d’acrobàcies de l’Escola d’Arts de Circ Toulouse-Occitanie: serà a les 18 h a l’espai de l’antiga caserna de Bombers, entre els carrers Bonaventura Riberaygua i de la Borda.

Cada activitat, a més, anirà acompanyada d’una sessió de mindfulness a càrrec de la psicòloga Clàudia Rodríguez.

Les inscripcions estan obertes fins el 20 de maig i les places són limitades.