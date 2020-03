Aquesta és una primera mesura per ajudar el teixit empresarial afectat per l’emergència sanitària. A partir de l’abril, a més, i fins a la represa dels serveis habituals, no es facturaran les quotes dels serveis no prestats, com les escoles bressol, les escoles d’art o el Centre esportiu dels Serradells.

Les empreses d’Andorra la Vella veuran reduït el pagament anual de la taxa sobre les activitats comercials. Aquesta és una primera mesura adoptada pel Comú per contribuir a fer menys feixuga la càrrega dels negocis afectats pel tancament generalitzat durant la crisi del COVID-19. Avui s’ha acordat que els establiments que s’han vist obligats a tancar durant aquest període excepcional segons el decret del Govern quedaran exonerats de pagar la totalitat de la taxa (100% de reducció) fins a la represa de l’activitat. La reducció serà del 80% durant el període de tancament per als negocis que obren parcialment o estan de guàrdia, mentre que la rebaixa serà del 50% per aquelles empreses que poden prestar serveis durant aquest període. El Comú està estudiant implantar altres mesures que es determinaran al llarg de les properes setmanes.

D’altra banda, els usuaris dels serveis comunals que no es presten durant l’emergència sanitària no hauran de fer cap pagament. A partir de l’abril i mentre no es reprenguin els serveis el Comú d’Andorra la Vella no girarà cap rebut als ciutadans. La segona quinzena de març, que es va cobrar íntegrament a principi del mes, quedarà compensada en el cobrament a partir de la represa de l’activitat i es retornarà l’import d’aquests quinze dies en el cas que l’usuari no vulgui reprendre l’activitat o el servei.

Aquestes mesures s’han acordat aquest matí durant la Junta de Govern ampliada a tots els consellers del Comú, incloent els membres de la minoria, per via telemàtica. La cònsol major, Conxita Marsol, i el secretari general, Àngel Grau, han estat els únics presents avui de manera presencial al Comú d’Andorra la Vella.

Durant la sessió, també s’han detallat els serveis mínims que ofereix el Comú, amb un reforç especial del departament de Social per fer el seguiment i atendre especialment la gent gran, un dels col·lectius més vulnerables pel coronavirus.