Andorra la Vella: la recollida de residus porta a porta al carrer Terra Vella, a partir de dilluns vinent

La recollida de residus porta a porta, un projecte implantat a la zona del Cedre de Santa Coloma ara fa un any, s’amplia al carrer Terra Vella a partir del proper dilluns 3 d’octubre. Per a facilitar l’arrencada del nou sistema, el Comú d’Andorra la Vella facilita per a cada llar un paquet inicial amb bosses de colors perquè els 600 veïns que viuen en aquest carrer puguin classificar convenientment les diferents fraccions de residus.

La informació s’ha fet arribar a tots ells a través d’una carta que inclou un tríptic explicatiu i un imant de nevera que indica quins dies de la setmana es recull cada tipus de residu.

Es replica, doncs, en una segona zona de la parròquia, aquest sistema basat en la treta dels residus classificats a peu de carrer, davant del portal de cada veí, entre les 21 i les 23 hores: cada dia els residus sòlids urbans, tres cops per setmana els envasos (dilluns, dimecres i divendres), dues vegades el paper i el cartró (dimecres i diumenge), i un cop el vidre (els dimecres).

El Comú d’Andorra la Vella confia, tal com ha succeït a la zona del Cedre, que el nou sistema de recollida de residus s’implantarà amb èxit al carrer Terra Vella i comptarà la necessària implicació i col·laboració dels veïns.

Al carrer Terra Vella s’instal·larà, a més, prop dels habitatges de lloguer per a joves de Jovial i coincidint amb la implantació del porta a porta, una nova minideixalleria per a poder reciclar fora dels horaris establerts tot tipus de materials. La nova minideixalleria substituirà l’actual punt verd. A banda de poder reciclar envasos, vidre i paper i cartró, com a totes les minideixalleries, també s’hi podran dipositar bateries, petits electrodomèstics, tòners, pintures aerosols, olis vegetals, petits mobles, pneumàtics, piles, bombetes i fluorescents, CD i radiografies.

El punt verd de reciclatge de l’aparcament del Cedre també se substituirà la setmana vinent per una nova minideixalleria.

Així doncs, Andorra la Vella comptarà en els propers dies amb sis minideixalleries, i n’haurà duplicat la xifra des del juny: a les tres situades als aparcaments del Parc Central, Valira i Meritxell, a final de juny se’n va afegir una quarta a l’aparcament de l’Estació Central, a les quals s’hi sumaran ara les de Terra Vella i del Cedre.

El Comú d’Andorra la Vella treballa ja en la propera implantació de tres instal·lacions addicionals en altres indrets de la parròquia per a afavorir el reciclatge. El desplegament d’aquests equipaments respon a la política de foment del reciclatge, ordenació dels espais urbans i minimització del nombre de contenidors a la via pública.