Laika i GosSOS organitzen 4a Fira Animalista d’Andorra, el dissabte 1 d’octubre a la Massana

La Plaça de les Fontetes de la Massana tornarà a ser l’epicentre de la Fira Animalista d’Andorra, per quart any consecutiu. L’esdeveniment, organitzat per GosSOS i Laika, concentrarà el gruix de les activitats el dissabte 1 d’octubre. Més enllà de les xerrades i paradetes, tindran lloc diverses activitats divulgatives amb educadors, voluntaris, etòlegs i d’altres relacionades amb l’adopció i fins i tot, un concert de la cantant Isthar Ruiz.

A més a més, a través de les xarxes socials es podrà participar en el concurs de fotografia per a guanyar un lot d’articles facilitat pels col·laboradors de les dues associacions. Com a novetat d’aquest any, l’esdeveniment comptarà amb la Dogtrail solidària organitzat per @mountainwomenfriends. Es tracta d’una cursa per la parròquia de la Massana per a fer en binomi gos-corredor. Les inscripcions es poden fer al següent enllaç: http://www.mountainwomen.shop/

4a edició

Des d’octubre del 2019 més de 100 col·laboradors, com entitats i empreses d’Andorra i de fora del país, han participat a les tres fires organitzades a la parròquia de la Massana, convertint aquesta cita en un punt de trobada animalista al Principat.