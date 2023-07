Andorra la Vella aprova la digitalització de la xarxa d’aigua potable

Sessió de Consell de Comú a Andorra la Vella (Comú)

El Comú d’Andorra la Vella engega el procés de digitalització del cicle de l’aigua per a incorporar les noves tecnologies en la gestió de l’aigua i, en definitiva, optimitzar el servei. El projecte permetrà disposar de les dades en temps real de la xarxa d’aigua potable per a actuar de manera immediata en situacions de resolució urgent – per exemple una fuita- i planificar manteniments i actuacions de millora. Amb aquest objectiu, el Consell de Comú ha adjudicat avui dijous els treballs de digitalització a l’empresa Aquarum SLU per un import de 457.342 euros i un període d’execució de 7 mesos.

Per a fer possible aquesta digitalització és indispensable sectoritzar la xarxa i, per tant, dividir-la en diferents parts per a instal·lar-hi un comptador i poder detectar el sector concret on hi ha incidències. El projecte aprovat avui també inclou la sectorització d’una part de la parròquia (8 dels 15 sectors totals que hi haurà). En posteriors fases es desenvoluparà a la resta de trams d’Andorra la Vella i Santa Coloma.

En la mateixa sessió de Consell de Comú s’ha acordat ampliar en 381.605 euros el contracte de rehabilitació del viaducte del carrer Doctor Vilanova a l’empresa Cevalls en detectar-se que les afectacions a l’estructura són més importants del previst en un inici. Així doncs, les obres es van adjudicar l’agost de l’any passat per 1.909.205 euros per a fer actuacions de reforç a les 12 bigues, però ara, en comprovar el mal estat que presenta l’estructura (s’ha pogut constatar un cop s’ha retirat la part superior del vial), els tècnics recomanen enderrocar-les i substituir-les per un sistema impermeabilitzat, més durable i que també podrà absorbir càrregues de fins a 40 tones. El projecte de reforma del viaducte, per tant, tindrà un cost total de 2.290.810 euros.

Aquest canvi en el projecte suposa una complexitat tècnica addicional a l’obra, ja que al setembre s’instal·larà una grua de dimensions especials per a poder retirar les bigues malmeses del vial i instal·lar les noves. En conseqüència, el termini de tancament del vial, que es va construir l’any 1977, també s’ampliarà fins al maig del 2024.





Targeta PK també per a les empreses radicades fora d’Andorra la Vella

Les empreses i els comerços amb residència o domicili social a fora de la parròquia d’Andorra la Vella podran, a partir d’ara, sol·licitar la Targeta PK, que ofereix la primera hora d’estacionament gratuïta i descomptes en la tarifa a partir de la segona hora als aparcaments comunals. El Consell de Comú ha aprovat avui dijous un canvi a l’Ordinació de preus públics per a ampliar la cobertura d’aquest servei d’estacionament a les empreses, que fins ara estava limitat a les companyies i comerços radicats a la parròquia d’Andorra la Vella. La mesura es pren per a donar resposta a les demandes rebudes i, alhora, per a pal·liar els estacionaments indeguts i la saturació que es genera a les zones de càrrega i descàrrega. A banda de les empreses, tots els ciutadans residents a Andorra poden demanar la Targeta PK.

Durant la sessió s’ha aprovat una altra modificació a l’Ordinació de preus públics per a ajustar els preus dels forfets d’activitats que es fan a les escoles artístiques del Centre cultural La Llacuna (es poden adquirir forfets sense haver d’estar matriculat al centre tot el curs). Així doncs, amb l’objectiu de premiar la fidelització dels alumnes que estan matriculats durant tot l’any lectiu, s’oferiran, a aquests darrers, tarifes més econòmiques que les dels forfets.





Suplements de crèdit: Per a l’enllumenat, la recollida de cartró i el Parc Central

El Consell de Comú també ha donat llum verda a diferents suplements de crèdit. Un, per valor de 272.000 euros per a fer front a la despesa derivada de l’increment del preu consum de l’enllumenat públic a causa, principalment, de la retirada de la bonificació del 2% per part de FEDA (la mesura es va prendre al novembre arran de la crisi energètica); i un segon suplement de crèdit de 50.000 euros per a sufragar la despesa addicional de l’increment de la recollida selectiva del cartró, ja que s’han apujat els preus i també els dies de recollida.

També s’ha aprovat un altre suplement de crèdit de 76.945 euros per a les despeses addicionals de la reforma integral de la zona de jocs del Parc Central: s’ha incrementat la superfície de cautxú i de gespa respecte a la previsió inicial i s’ha aprofitat per a fer millores al sistema de rec.