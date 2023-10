Andorra, la selecció més forta al 8è campionat per equips dels Petits Estats d’Europa

La delegació andorrana que competeix a Jersey (FEVA)

El Gran Mestre, Òscar de la Riva (2437 FIDE), el Mestre FIDE Felipe Porras (2350 FIDE) i els germans i Candidats a Mestre Josep Maria i Serni Ribera (2193 FIDE i 2218 FIDE) són els representants d’Andorra en la vuitena edició del campionat per equips dels Petits Estats d’Europa que s’inicia aquest diumenge a Jersey -dependència de la Corona Britànica a la costa de Normandia- i que s’allargarà fins al 4 de novembre.

La selecció andorrana és la que compta amb l’equip més fort (2300 FIDE de mitjana), seguida per Illes Feroe (2278 FIDE) i Luxemburg (2275 FIDE). La llista de països participants la completen Mònaco (2273 FIDE), Malta (2125 FIDE), Xipre (2118 FIDE), Liechtenstein (2029 FIDE), Jersey (1942 FIDE), Guernsey (1921 FIDE) i San Marino (1766 FIDE).

El campionat es disputa per sistema de lliga (tots contra tots) a un ritme de 90 minuts amb 30 segons d’increment per jugada fins al moviment número 40 i 30 minuts addicionals a partir d’aleshores per a finalitzar la partida.

Tota la informació es pot trobar al web oficial del torneig i a Chess-Results.com.