Andorra i Portugal acorden el reconeixement de l’autenticació, la signatura i els certificats electrònics

L’executiu ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la signatura del Protocol d’entesa entre l’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d’Andorra (l’OSCEPA) i l’Agència per a la modernització administrativa de la República Portuguesa per al reconeixement mutu i l’ús de la identificació electrònica i els serveis de confiança. Així, Andorra disposa d’un certificat electrònic per fer gestions administratives entre ciutadans i empreses del país. No obstant, aquest no és reconegut per les administracions estrangeres perquè el Principat no té homologats els seus certificats als Serveis de Confiança Europeus.

Per aquest motiu, l’OSCEPA i el ministeri d’Afers Exteriors van iniciar el 2017 un seguit de negociacions bilaterals amb diferents països per al reconeixement mutu. La signatura d’aquest Protocol amb Portugal obre la porta a la interoperabilitat entre administracions i representa un pas significatiu per a la normalització en l’espai digital. El conveni acordat amb Portugal estableix el reconeixement en l’àmbit dels certificats electrònics, l’autenticació electrònica i la signatura electrònica.

També estipula que cada signatari es farà càrrec de les despeses associades que el beneficiïn directament. El Protocol d’entesa té una durada de 3 anys, renovables tàcitament i el signaran el mateix ministre Jordi Gallardo i la ministra de Modernització de l’Estat i de l’Administració Pública lusa, Alexandra Leitão. El Protocol acordat amb Portugal suposa el primer conveni d’aquestes característiques signat pel Principat d’Andorra.