El Govern licita un concurs per renovar i reforçar el material informàtic de les escoles

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la licitació per a l’adquisició de material de dotació informàtica per a equipar diverses escoles del país.

L’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu, a través del Ministeri, impulsa projectes destinats a fomentar l’ús de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) als centres escolars del país. Cada any l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu analitza l’estat del parc de totes les escoles del país i fa una dotació de material de suport TICE a l’ensenyament. Un cop analitzada la situació dels diferents centres escolars respecte a diversos tipus de material informàtic es fa necessària la compra de material de dotació per a millorar l’aplicació de les TAC als centres escolars.

El concurs és nacional i amb procediment ordinari i el material licitat és, bàsicament, ordinadors portàtils. La voluntat del Ministeri és continuar promovent el canvi de paradigma a les escoles del país on les aules informàtiques estiguin integrades dins de les pròpies aules i no en un espai reservat. Les empreses que vulguin presentar-se al concurs públic tenen temps fins al proper 18 de novembre d’enguany.