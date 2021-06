Andorra i la UE avancen significativament en les normes sobre clima i medi ambient

Andorra i la Unió Europea han mantingut, aquest dimarts al matí, la darrera ronda de negociació abans de l’estiu durant la qual han acordat diverses adaptacions de la normativa relativa a clima i medi ambient. També s’ha avançat en l’anàlisi dels annexos sobre competència, estadística i seguretat alimentària, salut animal i salut vegetal.

La reunió, que s’ha mantingut de manera telemàtica, ha permès avançar els intercanvis amb la Unió Europea de manera substancial en relació a l’annex XX sobre clima i medi ambient. En particular, les dues delegacions han acordat adaptacions que permetran desplegar el contingut de la Directiva marc de l’aigua, tenint en compte les particularitats expressades per la delegació andorrana. D’altra banda, la UE s’ha mostrat sensible als arguments d’Andorra, atorgant una exempció en relació a l’aplicació de certs procediments administratius en matèria climàtica.

Durant la ronda també s’ha continuat el debat sobre altres annexos, en concret relatius a competència, estadística i seguretat alimentària, salut animal i salut vegetal. La negociació sobre tots ells seguirà en rondes posteriors, fins a assolir un acord.

La reunió d’aquest dimarts, tercera ronda de des de l’inici de l’any, tanca un primer semestre de negociació íntegrament en format virtual durant el qual s’ha avançat en vuit dels 25 annexos. Durant el segon semestre de l’any el calendari de la negociació preveu seguir avançant en aquests annexos i també iniciar la negociació dels sis annexos que conformen la lliure circulació de persones.

Les delegacions d’Andorra i de la Unió Europea, encapçalades d’una banda pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, i de l’altra per la cap negociadora adjunta, Clara Ganslandt, han tancat el semestre amb una valoració molt positiva dels avenços assolits durant les sessions mantingudes en format virtual. Les dues delegacions esperen poder reprendre les negociacions en presencial a la tardor.