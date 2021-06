El Festival de Música Antiga dels Pirineus celebra 10 anys de trajectòria amb 48 concerts

El proper divendres 2 de juliol el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) arrenca la seva 10a edició amb 48 concerts repartits en 33 municipis pirinencs de Catalunya, Andorra i França. Després de la cancel·lació que va patir l’any passat a causa de l’emergència sanitària, el FeMAP retorna amb el 90% dels concerts previstos per l’any 2020 i que no es van poder dur a terme. Enguany es podrà gaudir de 20 programes diferents amb la participació de més de 150 intèrprets de grups i solistes de renom.

El FeMAP tornarà a omplir de música de qualitat els escenaris més emblemàtics de les comarques pirinenques essent el festival de música antiga més extens de tot Europa. Com a principal novetat, donem la benvinguda als municipis de Tiurana, la Vansa i Fórnols, i Isona i Conca Dellà, que s’adhereixen al festival. Per desè any, el FeMAP oferirà propostes musicals de forma transversal a tot el Pirineu, amb concerts en diferents municipis de la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Berguedà, el Ripollès, el Solsonès, la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Noguera, el Roselló i Andorra.

Producció pròpia

Aquest 2021 es comptarà amb una inauguració de luxe de la mà d’Ensemble Brudieu que interpretaran Officium Defunctorum Urgellensis a la Seu d’Urgell, Pesillà de la Ribera i Puigcerdà el primer cap de setmana de juliol. Aquesta és una producció pròpia del festival encarregada als musicòlegs Màrius Bernadó i Bernat Cabré, que han partit de la utilíssima feina que ha fet la Universitat de Lleida en matèria de recuperació patrimonial. De manera conjunta amb el director Josep Cabré, han estudiat diferents fonts litúrgiques procedents del Bisbat d’Urgell i coetànies de l’obra de Joan Brudieu per completar el repertori del concert juntament amb la seva Missa dels Difunts. Joan Brudieu (ca. 1520-1591) va ser el cantor de la catedral de la Seu d’Urgell i és uns dels músics més reconeguts del Renaixement català. Aquesta producció pròpia li vol retre homenatge i apropar la seva figura al públic del festival.

Altres propostes destacades són Anaïs Oliveras & Ensemble la Clementina amb el concert Stabat Mater de Boccherini, que es podrà gaudir a Organyà, Cornellana (la Vansa i Fórnols) i Sort el segon cap de setmana de juliol. Per altra banda, també es gaudirà dels polonesos Capella Cracoviensis amb la seva actuació Concerto da Chesa. Aquest conjunt ens acosta les obres de Mikołaj Zieleński, compositor polonès, organista i mestre de capella a la catedral de Gniezno. Aquestes i moltes altres són actuacions imprescindibles que converteixen el Festival de Música Antiga dels Pirineus en una proposta cultural única.

Paquets turístics

L’oferta musical del FeMAP combinarà música, patrimoni i turisme, i com és habitual també tornarà a mesclar música i activitats culturals o visites guiades de descoberta de l’entorn i el patrimoni dels indrets on es realitzen els concerts. Enguany es podrà gaudir d’activitats ben diverses com una passejada botànica a les Valls d’Àneu, conèixer el Santuari del Miracle, a Riner; fer una visita a les botigues-museu de Salàs de Pallars o una petita excursió pels entorns de Vilanova de Banat i descobrir les aus rapinyaires.

Un any més, el festival posa èmfasi en l’oferta de paquets turístics, en què va ser pioner a l’hora de permetre la compra de l’entrada d’un concert i l’allotjament amb un sol clic. Es tracta de programar sortides a preus avantatjosos per als clients del festival, que vulguin conèixer el territori, més enllà de gaudir de la música antiga. Enguany s’han previst nou paquets que es reparteixen entre tot el festival pel Pallars Jussà, Solsonès, Berguedà, Andorra, Ripollès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Sobirà i Vall d’Aran.

FeMAP Social

El festival torna a refermar la seva aposta més transversal i integradora, amb el projecte del FeMAP Social. Aquesta iniciativa busca facilitar el dret d’accés a la cultura als col·lectius més vulnerables oferint activitats i propostes socioeducatives i lúdiques per garantir el gaudi de la música antiga. Aquest any, el FeMAP Social pren més protagonisme arran de la complicada situació viscuda durant el 2020 per aquests col·lectius, oferint activitats en algunes de les residències de gent gran on la pandèmia ha causat més estralls.

Des del FeMAP social es llancen dues propostes socioeducatives per apropar la música antiga als diferents col·lectius: gent gran, salut mental i diversitat funcional. La primera proposta és la Via inclusiva, que oferirà un concert amb un taller explicatiu i orientatiu previ per poder gaudir més a fons de la música. Aquesta edició, tres entitats diferents assistiran a tres concerts a la Seu d’Urgell, Tremp i Sort.

L’altra iniciativa és Música a domicili, on un quintet format al Conservatori de Música dels Pirineus actuarà arreu del territori pirinenc tot oferint un concert proper, dinàmic i didàctic a aquells col·lectius de perfil residencial i/o amb dificultats de mobilitat. Aquest grup realitzarà 19 actuacions en 19 centres assistencials diferents de la Seu d’Urgell, Camprodon, St. Joan de les Abadesses, Ripoll, Avià, Berga, Bagà, Pesillà de la Ribera, Puigcerdà, Sort, Esterri d’Àneu, Tremp i la Pobla de Segur.