Andorra Escapeland: el primer escape país del món

En el marc del programa Infoturisme, Andorra Turisme i els departaments de Turisme dels set comuns han desenvolupat el projecte “Andorra Escapeland” una iniciativa que pretén oferir una activitat d’oci complementària i alhora, servir com a dinamitzador turístic.

Els jocs d’escape són una activitat que és tendència i que s’adreça a tot tipus de públic. La particularitat de la proposta “Andorra Escapeland” és que els jocs d’enigmes es realitzen a l’exterior i a diferents emplaçaments a l’aire lliure en cadascuna de les set parròquies del país.

En concret, s’ofereixen un total de vuit jocs d’escape, un per a cada parròquia i, un més, altre al Pas de la Casa. Cadascuna de les diferents propostes es centren en algun fet històric, una curiositat, elements arquitectònics propis o tradicions. D’aquesta manera, els jocs també són una manera de donar a conèixer la cultura andorrana al turista que visita el Principat.

En concret, els títols dels jocs d’enigmes són:

Canillo: La Maledicció del Diable

Encamp: El Camí de l’Ossa

El Pas de la Casa: El Secret del Comerciant

Ordino: El Mag Taxidermista

La Massana: La Batalla dels Pastors

Andorra la Vella: L’Enigma de les Estàtues

Sant Julià de Lòria: El Repte dels personatges Il·lustres

Escaldes-Engordany: El Miracle de l’Aigua

Objectiu: dinamitzar el turisme a cada parròquia

Aquesta iniciativa té l’objectiu de dinamitzar l’activitat turística de la parròquia ja que el projecte s’obre a la col·laboració dels allotjaments que hi vulguin participar.

Els comuns seran els encarregats d’informar els establiments de la parròquia per tal que puguin adherir-se al projecte i disposaran de materials promocionals com ara pòsters, expositors i passamans, vals bescanviables i presència a la pàgina web www.andorraescapeland.com.

Per a poder obtenir un joc d’enigmes, els clients que s’allotgin a un establiment hoteler obtindran un bo bescanviable per una caixa de joc. Per a obtenir-lo, serà necessari presentar la factura de l’establiment on s’ha allotjat el turista.

Els jocs consisteixen en resoldre, in situ a cada parròquia, diferents enigmes que porten a trobar un codi final. La resolució dels enigmes es realitza a partir de la combinació dels elements que incorpora cada caixa de joc. L’objectiu final de la resolució dels enigmes de cada caixa és obtenir el codi del joc de cada parròquia.

Una vegada obtingut el codi els jugadors es podran dirigir a l’oficina de turisme de la mateixa parròquia per a saber si el codi obtingut és correcte. En cas afirmatiu, el personal de les oficines estamparà el passaport que acompanya el projecte amb el corresponent segell de la parròquia.

Una vegada els participants hagin resolt els enigmes de totes les parròquies i disposin del passaport amb els 7 segells corresponents podran disposar del joc final. Es tracta d’una maleta que conté diferents elements i que és un joc d’enigma que es realitza en suport en línia a través de la pàgina web: www.andorraescapeland.com

Les persones que no pernoctin en allotjaments col·laboradors i vulguin jugar algun dels jocs d’enigmes de l’Andorra Escapeland podran adquirir les caixes dels jocs parroquials a les oficines de turisme a un preu de 20€.