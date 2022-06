Els alcaldes dels municipis de l’Alt Urgell afectats pels focs forestals agraeixen el suport rebut

Els alcaldes dels municipis de l’Alt Urgell afectats pels focs forestals de la darrera setmana han agraït públicament la col·laboració dels centenars de voluntaris que han col·laborat en les tasques d’extinció. En el transcurs del plenari del Consell Comarcal que ha tingut lloc aquest dimarts, el president de la institució i alhora alcalde Coll de Nargó, Martí Riera, ha posat de relleu la “immensa mostra de solidaritat de les persones que es van abocar a ajudar en tot allò que van poder”.

Riera ha qualificat de “dramàtica” la situació que es va viure en els municipis dels sud de l’Alt Urgell i ha estat contundent en afirmar que “en una nit es va salvar la comarca gràcies al sacrifici de les persones que van treballar fins a l’extenuació per evitar que el foc arrasés desenes de milers d’hectàrees de bosc”. També ha expressat el seu agraïment a les alcaldesses dels municipis més afectats, “que han fet una feina importantíssima”.

En termes semblants s’ha expressat l’alcaldessa de Bassella i vicepresidenta tercera del Consell Comarcal, Cristina Barbens, que ha tingut paraules d’agraïment per a tothom qui va intervenir en l’extinció dels incendis, des dels bombers als voluntaris, tant de les Associacions de Defensa Forestal (ADF) com particulars. “Omplia d’orgull veure la gent del poble, amb el jovent al davant, ajudant en tot el que podien, no només al nostre municipi sinó també als municipis veïns”.

Al plenari del Consell Comarcal també hi ha intervingut l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, per mostrar la solidaritat de la capital de la comarca amb els municipis afectats pels incendis i s’ha posat a disposició dels seus alcaldes i alcaldesses.

Tots tres alcaldes han insistit en la necessitat de mantenir l’alerta els pròxims mesos, ja que “tenim tot l’estiu per endavant i el risc que es repeteixin situacions semblants és molt alt”.