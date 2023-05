Andorra entra a escena en les eleccions municipals a la Seu

El número 15 de la llista d’ERC a la Seu, David Pérez Esteban, amb l’alcalde Viaplana (RàdioSeu)

El cap de llista d’ERC i candidat a la reelecció, Francesc Viaplana, ha fet aquest diumenge una crida a “la necessitat d’equiparar els drets de les persones transfrontereres”, en “aspectes tan bàsics com que els seus fills i filles tinguin accés a la sanitat i al sistema educatiu andorrà”.

Des de l’avinguda del Valira, a poca distància de la carretera d’Andorra, Viaplana ha posat en valor “la importància del país veí per a la Seu i l’Alt Urgell”, perquè “ens uneixen multitud de vincles”, entre els quals ha esmentat els “històrics, socials, familiars i econòmics”. Per això, assegura, volen garantir “la millor relació” entre la ciutat i el Principat.

Sobre les mancances que considera que hi ha actualment en aquesta relació transfronterera i la seva repercussió en els treballadors, l’actual alcalde de la Seu ha volgut remarcar que “les competències per solucionar-les no són de l’Ajuntament”.

Malgrat això, Francesc Viaplana es compromet a “utilitzar la força d’Esquerra Republicana de Catalunya a la Generalitat i al Congrés dels Diputats” per a “treballar per a millorar la situació dels dos milers de persones alturgellenques que pugen i baixen diàriament a treballar” perquè tenen la feina a Andorra. Viaplana ha fet aquestes declaracions acompanyat del número 15 de la llista d’ERC, David Pérez Esteban.