Andorra Endavant es congratula d’alguns avenços en matèria d’habitatge

La presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner (Consell General)

La presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, s’ha congratulat de l’acceptació per part del cap de Govern, Xavier Espot de la proposta del partit de crear un servei permanent d’atenció ciutadana i de sancionar abusos, com ara cartes il·legals. Aquestes han estat dues de les decisions que s’han adoptat durant la sessió de Consell General monogràfica sobre l’habitatge d’aquest dijous 16 de novembre.

Montaner ha opinat que “la llei dels lloguers és fonamental per a donar tranquil·litat als ciutadans. “Proposàvem quatre anys esperant arribar a una transacció política de tres anys. Estem satisfets d’haver obtingut l’acceptació dels tres anys de pròrrogues del Govern”. La líder d’AE considera que aquests tres anys “és el temps necessari per a engegar i obtenir els resultats de totes les accions que calen dur a terme per a resoldre el problema de l’habitatge”.

Durant el debat del matí d’aquest dijous, Montaner havia opinat que el de l’habitatge “és un tema que genera angoixa” per a afegir: “Quantes llars han rebut una carta dient-los que han de marxar del pis?”. Ha destacat que “són cartes il·legals que han provocat un tsunami”.

Montaner ha recordat la proposta de la seva formació de crear una pàgina web amb models de resposta de cartes i ha dit que “hi ha molta gent que no coneix els seus drets”. Tot i la gravetat del problema de l’habitatge ha assenyalat que “no havia vist mai una voluntat política tan ferma per a trobar una solució”. Ha conclòs que “la del lloguer és una llei major d’aquesta legislatura”.

La consellera general, ha recordat que Concòrdia no havia esmenat la llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges. “Cal dialogar a les comissions; a les reunions amb la ministra”, ha subratllat per a lamentar que “fins ara, no havíem escoltat el seu posicionament. No podem amagar, senyor Escalé, la nostra sorpresa quan van fer la roda de premsa per a anunciar que havien decidit no presentar esmenes a l’articulat. Decidir de no presentar cap modificació a l’articulat. A una llei imprescindible”.

En resposta a una intervenció del president del grup parlamentari Concòrdia-Desperta Laurèdia, Cerni Escalé, li ha retret “haver d’escoltar coses que no són certes” tot apuntant en relació a una declaració d’Escalé, que “tinc l’obligació política i moral de restablir la veritat: una reserva d’esmena no dilata el procediment legislatiu”.

Per a Montaner, “la minoria ha d’aprofitar la bona entesa que hi ha en aquesta legislatura per a fer propostes constructives i arreglar aquest tema el més ràpid possible”. Ha emfatitzat que “no estem aquí per a fer populisme sinó per a treballar conjuntament”.

Quant a mesures concretes de la formació per tal de pal·liar els efectes negatius del mercat de l’habitatge, Andorra Endavant proposa augmentar l’IPC només en aquells lloguers que inclouen les despeses de la llar per tal d’acompanyar, també, “als petits propietaris”.

A banda d’aquest fet, la formació s’ha alineat amb les paraules del president del grup parlamentari Ciutadans Compromesos, Carles Naudi referents amb la necessitat de trobar un equilibri entre les mesures de protecció als llogaters i als arrendataris.





Montaner ha presentat el full de ruta clar d’Andorra Endavant que conté deu punts.

1/ La continuïtat dels contractes per tres anys, el temps d’engegar accions en paral·lel

2/ Parc públic de pisos a preu assequible

3/ “La caça” de les empreses pantalles que ocupen un pis i que bloquegen el mercat del lloguer

4/ Un registre de la propietat per tal de tenir dades per a actuar

5/ Intensificar la feina amb els comuns per a obtenir dades per a desbloquejar els 1.800 pisos buits

6/ Ajudar els inversors de fora a declarar el pis d’Andorra en el seu país d’origen. “Formulari 720 inversors que es van quedar atrapats amb la llei d’intercanvi automàtic d’informació fiscal”

7/ Al juny es va proposar als gestors del fons de jubilació en compareixença de la CASS de diversificar els actius i d’invertir en el mercat immobiliari per a llogar pisos a preu assequible

8/ Facilitar l’accés a la propietat amb prèstecs bonificats de l’Estat de l’import de l’aportació del 20% demanada pel banc

9/ Graella de preus de referència per a incentivar fiscalment els propietaris que trien aplicar la graella

10/ IPC aplicable només per als lloguers que inclouen en el preu les despeses, amb un topall de pujada de preu d’un 6% per a un pis de menys de 6 euros el m2, d’un 5% per un preu entre 6-7 euros al m2 durant tres anys i fins que es derogui la llei.