Andorra destinarà 100.000 euros a la candidatura a la UNESCO dels testimonis del Coprincipat

És previst que la candidatura sobre aquest projecte, que també implica França i Espanya, es presenti el 2024 i es destinaran uns 100.000 euros, ja que segons el ministeri de Cultura es tracta d’un treball molt complex per ser d’àmbit transfronterer. Per això, com explica la ministra de Cultura Sílvia Riva, s’ha calendaritzat en cinc anys, la qual cosa permet també repartir el pressupost en diferents exercicis.

Cultura treballa en altres projectes que també volen ser presentats, com ara les festes de l’ossa, candidatura impulsada a la zona francesa de l’Alt Vallespir; el de la pedra seca i el de la transhumància. Pel que fa al més emblemàtic de tots, el que implica els Estats veïns, s’ha avançat que hi ha un principi d’acord amb els comuns per a l’aprovació dels entorns de protecció dels monuments inclosos a la llista. Sílvia Riva creu que el fet de no haver complert els deures sobre la vall del Matriu, patrimoni de la Unesco, com és no haver fet un pla gestor, no interferirà en els projectes en curs.