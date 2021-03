El PS exposa als responsables de Justícia el treball fet sobre el sistema penitenciari

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i la presidenta suplent, Judith Salazar, han exposat als responsables del Ministeri de Justícia i d’Interior aquest dilluns les conclusions del treball de prospecció fet pel grup parlamentari socialdemòcrata al centre penitenciari de la Comella i que es va iniciar el novembre del 2019. L’objectiu de l’estudi és observar les condicions de les persones que es troben privades de llibertat, tant pel règim d’internament com de les possibilitats de resocialització que es treballen des del centre penitenciari, observant com es comporta el sistema penal des que s’activa la seva intervenció fins que aquesta finalitza.

López i Salazar han fet palès al ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i al secretari d’Estat, Joan León, que es van establir entrevistes entre els representants socialdemòcrates i els reclusos en règim preventiu, condemnats per sentència ferma i dones. Els socialdemòcrates també es van reunir amb funcionaris de la presó per rebre informació sobre la realitat dels treballadors i amb les dues direccions que ha tingut el centre de la Comella mentre es realitzava l’estudi, i van fer una visita per les instal·lacions amb el sotsdirector. López i Salazar ha detallat les mancances detectades gràcies a aquest treball i han exposat les diverses propostes de millora.

Els responsables del ministeri s’han compromès a analitzar la feina feta pel grup parlamentari socialdemòcrata i a fer seguiment d’aquesta per tal de millorar les condicions del sistema penitenciari.