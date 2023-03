Andorra corona els reis de la velocitat i es prepara per a acollir la lluita per al títol de Supergegant femení

Marco Odermatt, tercer del Descens masculí aquest dimecres (@oriolmolas)

La pista Àliga d’El Tarter ha superat aquest dimecres la primera prova de foc de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí Andorra 2023: les proves de Descens masculí i femení. Els millors esquiadors i esquiadores del món han competit en una jornada assolellada i amb un traçat en bones condicions on s’han registrat velocitats superiors als 130 km/h.

En categoria masculina, tot i que el Globus de Cristall ja estava adjudicat al noruec Aleksander A. Kilde, sisè aquest dimecres, el vencedor de la prova ha estat l’austríac Vincent Kriechmayr (1:26.59), que ha acabat segon de la classificació general de la disciplina.

La tercera posició en DH ha estat per al gran dominador de la temporada, el suís Marco Odermatt, que tot i que aspirava a sumar el màxim de punts en aquesta cursa, finalment s’ha quedat en quinzena posició. El podi de la cursa d’aquest dimecres l’han completat dos alemanys: Romed Baumann i Andreas Sander, amb una diferència de 9 i 13 centèsimes del guanyador, respectivament.

A peu de pista, Kriechmayr ha assegurat que després dels dos entrenaments, aquest dimecres la pista “estava fantàstica”, i ha felicitat l’organització per l’excel·lent preparació del traçat. Per la seva banda, Kilde, que ha revalidat el títol de campió de DH que ja va aconseguir la temporada passada, ha atribuït la seva regularitat a la feina de tot el seu equip, i ha assegurat que ha estat una “temporada increïble”, per la gran competència amb els seus contrincants.

La gran ovació del dia se l’ha endut el francès Johan Clarey, que es retira amb 42 anys i gairebé 20 anys de carrera esportiva. Clarey, que aquesta temporada ha acabat quart en la general de Descens, igualant el resultat del 2021, s’ha acomiadat molt content de la seva trajectòria i posant en relleu que Andorra “ha estat un lloc perfecte per a acabar la meva carrera”.





Stuhec guanya a l’Àliga marcant una gran diferència

Pel que fa al Descens femení, la cursa d’aquest dimecres a Grandvalira l’ha guanyada l’eslovena Ilka Stuhec (1:30.35), amb una meritòria diferència de més de mig segon davant de la guanyadora de la disciplina, la italiana Sofia Goggia, que ha quedat segona, trencant la seva hegemonia després de cinc victòries consecutives.

La tercera de la cursa ha estat la suïssa Lara Gut, la gran especialista en Supergegant (que aquest dijous lluitarà pel Globus de Cristall de la categoria) però, que en Descens ha acabat la temporada en sisena posició. L’esquiadora eslovena ha assegurat que “guanyar sempre està bé, i especialment en un lloc com aquest”, i ha afegit que “ha estat una cursa justa per a tothom”.

En la classificació general de DH, Goggia i Stuhec ja tenien assegurats el primer i el segon lloc. Però la cursa d’aquest dimecres ha estat clau per a decidir el tercer lloc: la caiguda de la italiana Elena Curtoni li ha fet perdre aquesta posició, que finalment ha obtingut la suïssa Corine Suter tot i acabar 12a a l’Àliga.

Goggia, que ha aixecat el seu quart Globus de Cristall de la seva carrera, s’ha mostrat orgullosa de la fita assolida i dels resultats obtinguts durant la temporada. Per a la italiana, el fet que la pista Àliga no presenti grans dificultats li ha suposat precisament un repte, ja que l’ha obligat a estar molt concentrada i a esquiar d’una manera diferent, i per això ha assegurat que “la pista m’ha ajudat a ser una millor esquiadora i, per tant, estic molt contenta d’haver assolit la segona posició”.

Goggia ha agraït a l’organització que hagi pogut mantenir la pista en bones condicions, però també ha reivindicat que Andorra pugui tenir alguna prova de Copa del Món durant els mesos de gener o febrer, per a poder competir amb neu d’hivern.





Jornada decisiva a l’Àliga aquest dijous: Globus de Cristall de Supergegant femení en joc

La pista Àliga viurà moments d’emoció aquest dijous, a partir de les 10 hores, amb la darrera prova del circuit de Supergegant: el Globus de Cristall d’aquesta categoria encara està per decidir, ja que les primeres posicions estan molt ajustades en punts. A més, la prova serà l’estrena de Mikaela Siffrin en aquestes Finals de la Copa del Món.





Un esdeveniment que continua després de les competicions

En tractar-se d’un dels esdeveniments esportius més importants del país no poden faltar alternatives d’oci que permeten continuar gaudint de la Copa del Món més enllà del vessant esportiu. Un cop conclouen les curses i es fa l’entrega de premis, l’après ski pren protagonisme.

Una gran novetat d’aquesta edició de les Finals és el World Cup Village, un espai habilitat a la plataforma de Soldeu durant els dies 18 i 19 de març, on els espectadors podran trobar estands amb marxandatge de les principals marques d’esquí, espais habilitats per jocs, diferents xerrades, menjar i altres accions paral·leles. Així mateix, el dissabte es podrà gaudir d’un concert gratuït de Los 40 “On the Road” de 14 a 17 hores.

A més, al local d’après ski de referència al país, L’Abarset, situat en un lloc estratègic al peu del telecabina d’El Tarter, ofereix cada dia opcions musicals un cop acabades les competicions. El convidat estrella d’aquest 2023 és el discjòquei WADE, que serà l’encarregat d’animar amb música electrònica el vespre – nit del dissabte 18 de març. L’espectacle està assegurat gràcies a l’aposta pel dj andalús, que actualment és un referent mundial del tech i és el més cotitzat de l’estat espanyol del moment.

Però, no tot acaba aquí. El mateix L’Abarset serà el protagonista d’un dels actes lúdics-festius que més públic aconsegueix aplegar: el sorteig públic dels 15 primers dorsals de les proves d’Eslàlom femení i d’Eslàlom Gegant masculí, curses que tindran lloc l’endemà a l’Avet. En aquest cas, l’acte serà el proper divendres 17, a partir de les 19 hores, amb la participació dels esquiadors i d’entrada lliure.

Finalment, per a totes aquelles persones amants de l’esquí alpí, a partir de divendres i fins a l’últim dia, es realitzaran diferents torns de signatures d’autògrafs, per a poder conèixer de prop alguns dels seus ídols.