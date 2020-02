Andorra ha aportat quatre punts de millora a la declaració sobre el lideratge futur per a la inclusió política dels joves. La delegació andorrana del Consell General a l’OSCE, formada pels consellers socialdemòcrates Roger Padreny i Carles Sànchez, incorpora iniciatives per fer més visible el paper dels joves parlamentaris.

Establir un grup de treball per a joves parlamentaris dins l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE és una de les aportacions que els representants de la delegació andorrana del Consell General, Roger Padreny i Carles Sánchez, han incorporat a la Declaració conjunta sobre el lideratge futur per a la inclusió política.

Amb l’objectiu de millorar la connexió dels joves parlamentaris dins la regió OSCE, Andorra ha proposat també la creació d’una subestructura per donar continuïtat a la feina que es fa a tots els seminaris i conferències. “Cal crear una estructura de joves parlamentaris per donar continuïtat a la feina. Una estructura que tractés totes les qüestions que es toquen a l’OSCE i que tenen una incidència directa als joves, formada per tots els joves parlamentaris menors de 35 anys, més enllà de si formen part o no de la delegació oficial”, explica el representant d’Andorra a l’OSCE, Roger Padreny.

Els socialdemòcrates, que en el marc del seminari Lideratge futur per a la inclusió política a la regió de l’OSCE van exposar l’aprovació a Andorra de l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de la Declaració d’Emergència Climàtica aprovada per Andorra, han instat a totes les nacions a treballar cap a l’energia sostenible i l’economia circular. Per tal de reforçar les respostes de cooperació al canvi climàtic que potencien les associacions juvenils, els socialdemòcrates han promogut la declaració d’emergència climàtica a tots els estats membres de l’OSCE.

Les aportacions dels representants d’Andorra s’han recollit dins la declaració conjunta que parlamentaris i legisladors nacionals dels estats participants de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa i socis col·laboradors han treballat en el marc del seminari Lideratge futur per a la inclusió política a la regió de l’OSCE.

Partit Socialdemòcrata