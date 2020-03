Andorran Banking dona suport a les mesures econòmiques anunciades pel Govern d’Andorra per fer front als efectes econòmics de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball. L’Associació que aplega els cincs bancs andorrans expressa la seva total disposició a facilitar la ràpida execució de les mesures anunciades per a mitigar els efectes de la crisi sobre les empreses i en conseqüència a les famílies.

Els bancs andorrans posen a disposició d’empreses i autònoms 130 milions d’euros amb la finalitat de facilitar la liquiditat necessària per a garantir la continuïtat de la seva activitat.

La directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, comenta que “estem d’acord en què cap empresa s’ha de quedar enrere per un tema de liquiditat. Ajudarem al Govern i a la Societat a superar aquesta situació. Col·laborarem amb l’objectiu de frenar l’impacte d’aquesta crisi sanitària”.

Els bancs andorrans estan plenament compromesos en ajudar als seus clients, a proporcionar seguretat i confiança i a impulsar la recuperació econòmica. Andorran Banking participa en diversos grups de treball amb les institucions públiques i altres agents econòmics per preparar mesures i plans d’actuació que ajudin a empreses i particulars a superar els efectes econòmics que deixi l’aturada temporal del país provocada per la Covid-19.

Suport als treballadors del sector bancari

La banca és un dels sectors que no s’ha aturat i els bancs continuen oferint servei després d’adaptar les seves logístiques per garantir al màxim la seguretat de clients i empleats sense aturar la seva activitat.

Des d’Andorran Banking s’envia un missatge d’agraïment i suport a tots els treballadors del sector bancari que estan treballant, especialment a les oficines, i es recomana a la població anar presencialment al seu banc només en casos imprescindibles. Es recomana utilitzar els canals a distància que ofereixen les entitats que permeten fer la majoria de gestions.