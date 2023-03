Andorra acull la reunió de la junta general de la Xarxa Europea de Dones Policia

Imatges: Policia d’Andorra

La Policia ha acollit, aquest dijous, a la sala d’actes del Despatx Central, la reunió de la junta general de la Xarxa Europea de Dones Policia, l’European Network of Policewomen (ENP). A la trobada hi han participat quatre membres de l’entitat provinents d’Espanya, Lituània, Eslovènia i els Països Baixos, a més de quatre agents de la Policia andorrana i el director, Jordi Moreno.

La presidenta de l’organisme, Montserrat Pina, ha destacat la importància de crear sinergies entre països “amb l’intercanvi de bones pràctiques, activitats formatives i la capacitat de posar en comú problemes i objectius similars” com, per exemple, la paritat. “Nosaltres som molt ambicioses i treballem per a assolir entre un 40 i un 60% de presència de dones”, una xifra “amb què les organitzacions estan equilibrades”. D’aquesta manera, esdevenen “més igualitàries i s’integren millor en el teixit social”. Així mateix, ha posat en relleu com “cada vegada més cossos policials s’hi van apropant i, si no s’hi apropen, estan treballant per a aconseguir la incorporació de més dones”. Aquest és, ha dit, el cas d’Andorra.

I per a reconèixer els esforços de la Policia en aquest sentit, l’ENP ha triat el Principat per a dur a terme la reunió de la junta general. Una acció que, segons ha ressaltat l’agent major, Rosa Guerris, “dona visibilitat a les dones policia i pot contribuir a fer que més dones es presentin a pròximes convocatòries de places”, que és un dels reptes del Cos.

Guerris va ser la primera policia andorrana a formar part d’aquesta xarxa “que se centra en la igualtat i la diversitat en els cossos policials” com a membre de la junta executiva. Fa uns anys, s’hi va incorporar l’agent Clara Babot, la més jove de la junta general actual.

El fet que la Policia compti amb representants a l’ENP “pot ajudar “a millorar, estrènyer llaços i intercanviar experiències”, al mateix temps que permet rebre formacions de gran interès, ha afegit Guerris.

I és que la formació és un dels eixos de la xarxa. “Els darrers anys, a través d’acords amb l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), hem fet cursos sobre delictes d’odi, drets humans i violència de gènere que han permès que les dones policia que hi han participat hagin esdevingut monitores de formació en aquests àmbits”, ha conclòs Pina.





Prop de 35 anys fomentant la igualtat

La Xarxa Europea de Dones Policia es va fundar l’any 1989 amb l’objectiu de potenciar la posició de la dona en els cossos policials i forces de seguretat d’Europa. Set anys després, el 1996, les Nacions Unides van atorgar a l’entitat l’estatus d’ONG.

En un context en què la cooperació internacional juga un paper cada vegada més rellevant, l’ENP ha decidit promoure, des dels seus inicis, el treball en xarxa com a eina de progrés posant el focus en la igualtat de gènere. En aquest sentit, ha impulsat formacions i activitats que han permès compartir experiències i bones pràctiques, a més d’oferir suport i assessorament, i fomentar la creació de xarxes nacionals de dones policia.