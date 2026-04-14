Leticia Dolera i el debat sobre el cristianisme a la cultura pop, propostes destacades de l’Ull Nu

El Festival Ull Nu, dedicat especialment a les noves veus i a la creació emergent, proposa aquest any una trobada amb una de les figures més rellevants del panorama audiovisual actual: Leticia Dolera. En conversa amb l’actriu Betsy Túrnez, aquesta xerrada vol esdevenir un espai de diàleg obert entre professionals i públic jove, posant el focus en els reptes de narrar el present.
D’una banda, la conversa s’endinsarà en el procés creatiu de Dolera com a directora i creadora: des de l’origen de les idees fins al rodatge. Es parlarà de mètodes de treball, del desenvolupament de projectes i de la seva mirada sobre la direcció. També s’explorarà la relació entre direcció i interpretació: el treball amb actors i actrius, els assajos i la construcció de personatges.
D’altra banda, Dolera i Túrnez, abordaran la creació de projectes que exploren l’univers adolescent i les relacions intergeneracionals. Com es construeix un relat honest sobre la joventut? Des de quin lloc es parla? Com evitar estereotips i captar la complexitat dels conflictes entre adolescents i adults?
Aquesta conversa tindrà lloc el dissabte, 23 de maig, a les 18h, a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
Una altra de les propostes destacades de l’Ull Un 2026 és la taula rodona “Cristianisme Pop!” que plantejarà una mirada crítica i oberta sobre la reinterpretació de l’imaginari cristià en la cultura pop, tant en l’actualitat com al llarg de les darreres dècades. Des de la iconografia religiosa revisitada en àmbits com la música, el cinema, la moda o l’art visual, fins a la seva resinificació com a símbol cultural, polític o estètic, la sessió reunirà diverses veus expertes per a analitzar com aquests referents han estat transformats, desplaçats i integrats dins l’imaginari contemporani.
A la taula hi participaran David G. Torres, expert en art contemporani; Elisabeth Trulla, crítica i divulgadora d’art contemporani i codirectora del projecte HARTES, espai digital de reflexió i difusió artística; i Gerard Zamora, crític, comissari i historiador de l’art contemporani i visual. Aquesta conversa tindrà lloc el dijous, 21 de maig, a les 20h, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
Èxit de la convocatòria d’instal·lacions artístiques amb alta participació andorrana
Un total de 50 propostes artístiques són les que el Festival Ull Nu ha rebut en la primera convocatòria del circuit d’instal·lacions 2026.
D’entre totes les candidatures, l’organització n’ha seleccionat 7, configurant un recorregut artístic que es podrà visitar de manera gratuïta els vespres dels dies 22 i 23 de maig, de les 21 h a les 00 h, a Andorra la Vella.
L’Ull Nu destaca especialment el pes de la creació local en aquesta edició, amb 4 de les 7 instal·lacions seleccionades signades per creadors andorrans. Aquestes xifres fan que es reafirmi la voluntat del Festival Ull Un de ser un altaveu per a creadors i creadores locals, joves talents i escoles, que hi troben un espai ideal per a compartir les seves obres amb el públic d’Andorra i dels Pirineus.
Les instal·lacions andorranes que formen part del circuit són Interferència humana, de Lluís Casahuga; El cos que desperta el cos, de Mireia Martos; Reflexar’t, del col·lectiu SEE del Col·legi Sant Ermengol, i Miríades mirades, del col·lectiu Ull Nu, que ocuparà la galeria Pilar Riberaygua.
La participació del territori espanyol la conformen Bosc, d’Edu Comelles i Drift, d’Helena Calzado & Xak.life. Pel que fa a la proposta francesa, arriba de la mà d’Alexia DeFluff amb Conversation with a Squad.
Sis curts andorrans a la programació del festival
El programa del Festival Ull Nu passa sobretot per una selecció de 25 curtmetratges, 20 dels quals entren a concurs en les categories de ficció, experimental, animació, documental i videoclip, i que es podran veure al Centre de Congressos d’Andorra la Vella els dies 22 i 23 de maig. Enguany s’ha de destacar que una quarta part dels curts finalistes són de creadors andorrans. Els altres provenen majoritàriament de Catalunya i també en figuren dos d’Occitània i un de Navarra.
El primer dels blocs tindrà lloc el divendres, 22 a les 18.30h, i es projectaran Là où j’étais enfant, de Nathan Le Graciet (ficció, França); Correspondencias afásicas, de Sergi Nicolau (vídeoart, territori espanyol); El niño de orejas rojas, de María Lucía Suárez (animació, territori espanyol); Una dança non sancta, de Tiago Almança (documental vídeoart, territori espanyol); i The Last Ferryman, d’Oscar Pichel, Paul Frey i Aisling Murphy (documental, Andorra).
El segon bloc es podrà veure el dissabte 23, a les 11 h, i s’hi presenten Dalia, d’Águeda Sfer (ficció, territori espanyol); Tokamak, de Thomas Langle (vídeoart, França); Nix, de Jessone Morillon, Èric Rossell i Òscar Julià (documental, Andorra); Irrelevante, de Joel Munu (ficció, territori espanyol); i La Pegaso, de María Martos (ficció, territori espanyol).
El tercer bloc tindrà lloc el dissabte 23, a les 16 h i en formen part Furia, de Fran Moreno i Santi Pujol (ficció, territori espanyol); Merceria Lídia, d’Ingrid Miralles (documental, Andorra); Oralia, de Rocío Quillahuaman (documental, territori espanyol); Geometria bàsica de la muntanya del Montsianell, d’Antoni Grañana (vídeoart, territori espanyol); Las colillas de mi casa, d’Eduard Amado (ficció, territori espanyol); i Ah, Woman! – Madretomasa, de David Moreno i Simon Höbert (videoclip, Andorra).
El quart i últim bloc es projectarà el dissabte 23, a les 19.30 h, i i inclou El príncipe nigeriano, de Marcel Sesplugues (ficció, territori espanyol); Stallion y la bola de cristal, de Cristian Avilés (ficció, territori espanyol); Ningú borda, de Júlia Coldwell Serra (ficció, territori espanyol); i Inquieta, de Romina Dolonguevich (vídeoart, Andorra).
El jurat professional d’aquesta edició estarà integrat per l’actriu Betsy Túrnez, la presentadora i actriu Ivana Miño —actualment membre de l’equip directiu del Tabaca Film Fest—, i l’andorrana Claudia Riera. Elles seran les encarregades de determinar el palmarès de l’Ull Nu 2026 entre els curtmetratges participants. Els premis es faran públics el diumenge 23 de maig al migdia. Enguany el jurat Carnet Jove estarà conformat per Eric Escabias, Nora Pérez i Roger Sánchez.
El cartell de premis inclou el Premi al millor curtmetratge (1.500 €), patrocinat pel Govern d’Andorra; el Premi al millor guió (1.000 €), amb el suport del Consell General d’Andorra; el Premi a la millor direcció (1.000 €), patrocinat pel Fòrum de la Joventut d’Andorra; i el Premi al millor muntatge (1.000 €), també amb el suport del Govern d’Andorra. També es concediran el Premi al millor curtmetratge amb temàtica de salut (500 €), patrocinat pel Ministeri de Salut del Govern d’Andorra, i el Premi de memòria històrica (1.000 €), amb el suport de l’Arxiu Nacional d’Andorra. A més, el palmarès es completarà amb el Premi del Jurat Carnet Jove (1.000 €), el Premi del Públic i dos premis Ull Nu Lab de guió (500 € cadascun).
Rècord de participació al LAB de guió amb Belén Funes i Marc Recha
Pel que fa a l’Ull Nu LAB de guió en català, que ja arriba a la seva quarta edició, i que coorganitza la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, aquest any ha rebut 58 propostes, una xifra molt superior a les edicions anteriors.
Vuit guionistes, amb les seves vuit propostes, seran els qui treballaran del 21 al 24 de maig al costat dels cineastes catalans i de reconegut prestigi, Belén Funes i Marc Recha.
Aprofitant l’assistència dels dos directors de cinema, l’Ull Nu ha programat també la projecció de Los Tortuga, la pel·lícula de Belén Funes que la va fer mereixedora de la Biznaga a la Millor Direcció, Millor Guió i el Premi especial del jurat al Festival del Màlaga 2025. Això serà el dimecres 20 de maig, a les 20.30h, i els assistents podran conversar amb la directora un cop acabada la projecció. Aquesta activitat compta amb col·laboració del Cineclub de les Valls i l’Institut Andorrà de les Dones.
En el mateix sentit, el divendres de la mateixa setmana, a les 20h, es podrà veure el darrer llargmetratge de Marc Recha, Centaures de la nit, un film que es va estrenar al Festival de Sitges, l’any 2024 i els assistents també podran gaudir d’un col·loqui amb el director.
Albània, convidada d’honor 2026
Cada any, el Festival Ull Nu dedica una part de la seva programació a la creació cinematogràfica d’un país convidat d’honor diferent. En aquesta edició, el protagonisme serà per a Albània.
L’organització col·labora amb el Tirana Film Festival i el Centre Nacional de Cinematografia d’Albània, en el marc de la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i el país balcànic.
L’aposta d’enguany inclou la participació de destacades figures de la indústria audiovisual albanesa, com Agron Domi, director del Tirana Film Institute i del Tirana Film Festival; Jonid Jorgji, president del Centre Nacional de Cinematografia d’Albània, i Majlinda Tafa, directora de l’àrea de Polítiques Internacionals i Promoció del mateix organisme.
En aquest context, el Centre de Congressos d’Andorra acollirà una trobada institucional i professional el divendres 22 a les 12 h, i la projecció d’una selecció d’obres de cineastes albanesos, entre les quals destaquen An Untold Story, de Sara Hoxhaj; The Champ, d’Ermir Keta; Sheets, d’Evi Gjoni, i Burri, d’Artur Dauti.
Los Voluble, directes A/V i activitats familiars
Com ja és habitual, el festival compta amb una àmplia proposta cultural i d’oci amb concerts i activitats escolars i familiars que dinamitzen el centre històric d’Andorra la VellA. El Centre de Congressos és un dels centres neuràlgics del Festival Ull Nu i aquest any també ho serà la renovada Plaça del Poble. L’escenari fixe és on es faran els concerts de vespre i nit.
El divendres 22 de maig a les 23h, els germans sevillans Los Voluble presentaran Jaleo Is a Crime, un directe audiovisual que combina la remescla audiovisual, el flamenc, la música electrònica i l’activisme sonor. Una proposta que arriba per primera vegada a Andorra gràcies al suport de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra.
L’endemà, la música comença a les 22.15h amb Human After All de WASKASS, un projecte audiovisual liderat pels francesos Nathaniel Remon i Steven Lesper. Una proposta que compta amb el suport de l’Ambaixada de França a Andorra. La nit continuarà amb el directe audiovisual sense complexos de VHSSSSSION Live, creat per Eloi Costilludo i Hector Mas. Aquest muntatge porta un DJ set que sacseja músiques dels 70, 80, 90 i d’avui mentre dispara visuals fets amb fragments de vídeos històrics de l’Arxiu Nacional d’Andorra.
El Festival Ull Nu ofereix també una programació d’activitats obertes i familiars pensades per a apropar el cinema i la creació audiovisual a tots els públics.
El divendres 22 de maig, la Plaça del Poble acollirà el taller infantil Cartells de cine, de la mà del Museu Carmen Thyssen Andorra. El dissabte, la Plaça del Poble es convertirà en un punt de trobada amb propostes per a totes les edats: la Fàbrica de personatges reutilitzables el Mini-cine Ull Nu: Peixet i el pòdcast d’Andorra i en directe FVCK I LLOC. A la tarda, el festival proposa el taller obert Del cinema al mòbil; noves formes de narrar al Fòrum FNAC Pyrénées i la projecció del concurs de microcurtmetratges Fora del marc que organitza també el Museu Carmen Thyssen Andorra.