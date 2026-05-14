Andbank renova el seu patrocini amb l’Associació Andorrana de Pitch & Putt per a la temporada 2026

Andbank renova, un any més, el seu compromís amb l’Associació Andorrana de Pitch & Putt (AAPP), reafirmant el seu suport al foment de l’esport, la projecció esportiva i turística d’Andorra, tant a nivell nacional com internacional, per tal de contribuir, a més, al desenvolupament de la pràctica del Pitch&Putt, ben arrelada al país.
L’Associació Andorrana de Pitch & Putt és una entitat esportiva sense ànim de lucre que treballa activament per a impulsar la pràctica, el desenvolupament i la representació del pitch & putt al Principat, així com per a donar visibilitat al país a través de competicions i esdeveniments esportius dins i fora d’Andorra.
Actualment, l’AAPP compta amb més de 100 associats de totes les edats i una comunitat digital en constant creixement, amb més de 1.100 seguidors a Instagram i un alt nivell d’interacció, fet que reflecteix la bona salut i projecció d’aquest esport al país
Una temporada 2026 plena de competicions
Gràcies a la renovació d’aquest patrocini, l’Associació continuarà desenvolupant un ampli calendari d’activitats i competicions durant el 2026. A Andorra, destaquen el Ranking d’Andorra, el Campionat Nacional d’Andorra en les seves diferents modalitats (individual, matxplay i parelles), l’Open d’Andorra o el torneig 5 Nations.
En l’àmbit internacional, els esportistes andorrans participaran en competicions de primer nivell com el Catalan Open, el World Pairs Championship, l’Irish Open, el European Strokeplay o l’India Open, entre d’altres, contribuint a projectar el nom d’Andorra en l’escena esportiva internacional.
Compromís amb el país
Amb aquesta renovació, Andbank continua sumant entitats esportives i socials per a refermar el seu compromís amb el país, donant suport a iniciatives que promouen valors com l’esforç, la constància, el treball en equip i el desenvolupament del talent local.
Maria Suárez, directora de Banca País, ha afirmat que “amb aquesta renovació Andbank consolida el seu compromís amb els valors de l’esport i representa una mostra del nostre compromís per a continuar invertint en projectes que els reforcen”.
Per la seva banda, la presidenta de l’associació, Mònica Menéndez, ha volgut agrair la confiança i el suport rebut, que són clau per a continuar creixent i consolidant aquest esport a Andorra