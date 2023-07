Andbank permet invertir en fons amb comissions molt baixes

La façana de Myandbank (Andbank)

Myandbank, el banc 100 % digital d’Andbank, ofereix la possibilitat d’invertir entre més de 500 fons de gestió activa o indexada amb mínims d’inversió molt baixos i sense comissió de compravenda. El client només haurà de pagar una comissió de custòdia anual del 0,20% + IGI.

Aquesta gamma de fons inclou productes amb diferents estratègies d’inversió, de les millors gestores globals com ara Vanguard, iShares, Amundi, Fidelity, Pimco, Blackrock, Schroders o Robeco, a més dels fons propis de l’entitat.

La proposta de Myandbank és diferencial en el mercat andorrà, ja que ofereix una selecció dels millors fons de les principals gestores internacionals amb les comissions més baixes del mercat, per tal de fer accessible els millors productes a tots els estalviadors, seguint amb la iniciativa de l’entitat de promoure l’estalvi i la inversió.

Els inversors podran trobar fons que s’adapten als diferents perfils de risc: des de molt prudents fins a molt arriscats. Els fons tenen liquidació diària, per la qual cosa es podran comprar i vendre en qualsevol moment.

Aquest llançament segueix la línia de les 4 carteres indexades que el banc va llançar el mes de març, amb fons de les gestores internacionals Vanguard i iShares, a partir de només 150 euros i amb les comissions més baixes del mercat: 0,30% de gestió i 0,20% de custodia (IGI inclòs). Actualment el nombre de carteres gestionades supera les 350 amb una mitjana de rendibilitat del 3%.

Aquesta iniciativa es suma a la resta d’accions de Myandbank orientades a promoure l’estalvi i la inversió. En aquest sentit, destaca que l’entitat ja ha abonat prop de 150.000 euros en concepte d’interessos als clients amb saldo al seu compte corrent sense comissions remunerat al 2% Tin/Tae fins a 50.000 euros.





Reintegrament de la comissió de dues disposicions amb la targeta

Durant el mes d’agost, Myandbank retornarà la comissió de dues disposicions d’efectiu que es facin amb la targeta fora d’Andorra, a qualsevol país del món. La comissió, que el client veurà carregada en el reintegrament per part del banc d’on retiri els diners, es retornarà al seu compte el mes de setembre.





Regal de 30 euros amb la nòmina i sorteig mensual de 1.000 euros

El mes de juny, Myandbank va llançar la Campanya Nòmina, per la qual regala 30 euros el primer mes, només per domiciliar la nòmina, sol·licitar una targeta i tenir un saldo mínim de 150 euros. A més, l’entitat sorteja 1.000 euros mensuals entre tots els clients que tinguin la nòmina domiciliada i compleixin els tres requisits. El sorteig tindrà lloc el dia 7 de cada mes fins al desembre de 2023.





“Campanya amic”, fins al 31 de desembre

A més, Myandbank ha decidit ampliar fins al 31 de desembre la seva “campanya amic” per la qual el client pot guanyar fins a 200 euros, només pel fet de distribuir un “codi amic” a un màxim de 10 amics o familiars que es donin d’alta i activin el Bizum del seu compte. Per la seva part, el nou client que faci ús del codi, també guanyarà 20 euros.

Myandbank disposa de suport telefònic en el cas que algun usuari necessiti ajuda o tingui algun dubte en algun del procés per donar-se d’alta. Així mateix, hi ha a disposició dels interessats un correu electrònic al qual poden enviar les seves consultes en horari no laboral. El correu és hola@myandbank.com i el telèfon +376 881 960.





Sobre Myandbank

Myandbank és la primera solució Fintech amb base a Andorra, que pertany a un gran grup financer andorrà. Està destinada a tota mena de perfils d’usuaris residents a Andorra, clients o no d’Andbank, les inversions i els estalvis dels quals a Myandbank estan protegits pel Fagadi.

El nou banc digital va ser la primera entitat que va comptar amb Bizum a Andorra. Bizum és una solució digital que permet pagar de mòbil a mòbil de manera immediata als usuaris que disposin d’ella. També, inclou la possibilitat de fer transferències nacionals i internacionals sense comissió, un compte remunerat al 2 % fins a 50.000 euros i targeta de dèbit gratuïta. La web (www.myandbank.com) i l’app, disponible a Apple Store i Google Play, estan dissenyades per a què l’usuari es mogui de manera àgil i intuïtiva. Myandbank compta amb perfil a Twitter, Instagram i Linkedin des d’on es podrà seguir l’actualitat i les novetats que vagi incorporant Myandbank.