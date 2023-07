La Seu: Piscina gratis per a les persones vulnerables a la calor

Cartell anunciant la gratuïtat de la piscina municipal a les persones vulnerables a la calor (Aj. la Seu)

Està sent i, així continuarà, un estiu amb uns termòmetres que no fan més que enfilar-se. Per aquest motiu, davant el nou episodi de calor extrema anunciat per a aquest dimarts 18 i dimecres 19 de juliol, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell repeteix la mesura que ja va efectuar la setmana passada.

D’aquesta manera, el consistori urgellenc donarà accés gratuït a la piscina municipal per a les persones considerades vulnerables: Majors de 65 anys i menors de 12 (acompanyats d’un adult). Per a entrar al recinte caldrà acreditar l’edat amb un document d’identitat. D’altra banda, es permetrà l’accés fins completar l’aforament permès.