Andbank Espanya dona 250.000 euros a la Fundació CRIS contra el càncer

Andbank Espanya, entitat especialitzada en banca privada, ha donat 251.029 euros a la Fundació CRIS contra el càncer a través del seu fons SIGMA Global Sustainable Impact (GSI). Aquest fons, que inverteix sota criteris ESG i d’impacte, destina el 9% de la comissió de gestió i 100% de la comissió d’èxit a aquesta Fundació, que permet donar suport a projectes de recerca per al tractament i la cura del càncer.

Aquest és el segon any consecutiu que Andbank Espanya dóna el recaptat a través del fons GSI al finançament del projecte STAB de la Unitat CRIS de Immuno-Oncologia de l’Hospital 12 d’Octubre. Consisteix en una revolucionària estratègia d’immunoteràpia per a acabar amb el càncer d’una manera més eficaç que altres teràpies cel·lulars en determinats tumors de sang i que podria traslladar-se a tumors sòlids.

Segons el doctor Luis Álvarez-Vallina, Cap de la Unitat CRIS de Immuno-Oncologia de l’Hospital 12 d’Octubre, “aquest projecte es troba en un moment clau ja que preveiem que en l’últim trimestre de 2021 podrem aplicar en pacients aquesta estratègia d’immunoteràpia tan innovadora que hem desenvolupat amb el suport de CRIS contra el càncer i Andbank. És un projecte espectacular, pioner al nostre país, amb gran compromís social”.

El Sigma Global Sustainable Impact (GSI) és un fons multiactiu de renda variable que persegueix generar un impacte positiu i directe -a través de les seves inversions- i un impacte social, en destinar part de la comissió de gestió a finançar projectes de recerca contra el càncer. Compta amb prop de 50 milions de patrimoni sota gestió i la seva filosofia de gestió li ha permès obtenir la màxima qualificació en el Morningstar Sustainability Ràting.

La manera d’aplicar els criteris ESG en la filosofia del fons GSI marca la diferència de la seva gestió. D’una banda, se centra en la cerca de les companyies líders en el seu sector en matèria de bon govern corporatiu i de pràctiques sostenibles, seguint l’estratègia Best in class i, per un altre, en la “inversió d’impacte”, que inverteix en companyies que per la seva activitat generin un impacte mediambiental o social positiu.

La recerca contra el càncer és l’eix principal d’actuació de l’estratègia de responsabilitat social corporativa d’Andbank. L’entitat, a més de fer costat a la Fundació CRIS contra el càncer, col·labora amb la Fundació Fero i el SJD Pediatric Cancer Center.