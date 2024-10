Anar amb peus de plom: una necessitat

Lluís R. Samper Pascual

Una noticia publicada recentment als mitjans de comunicació, asseverava que els Mossos d’Esquadra reben més de 200 denúncies diàries, relaciones amb delictes presumptament comesos a Internet. No em sembla un nombre molt desmesurat si el comparem amb l’elevat nombre d’usuaris que diàriament hi accedeixen per a cercar parella o el que sigui.

No sempre es detecta qui ha estat l’autor del delicte. D’altra banda, hi ha persones que a la xarxa han estat estafades o manipulades i no ho denuncien per vergonya. Jo crec que les persones que són víctimes d’algun delicte, en tot moment, l’haurien de denunciar per a permetre a la Policia perseguir cada cas i penalitzar als culpables. Sinó, s’estarà contribuint a fomentar la impunitat.

Els delinqüents on line utilitzen mètodes ferotges de manipulació. Com a lleons, s’aboquen a les persones vulnerables que han tingut la mala sort de caure sota les seves urpes. Moltes persones, sense detectar el perill que suposa, amb un excès de confiança, faciliten informació personal sensible i compromesa, sobre elles mateixes, sense adonar-se de les greus repercussions que pot patir en carn pròpia.

Tot plegat pot tenir un efectes devastadors si un delinqüent on line es fa amb la informació sensible i finalment l’utilitza en el seu favor i en contra de la persona víctima. Tots correm el risc de ser estafats o manipulats. Es tracta d’obrir bé ells ulls ii no deixar-se manipular per a detectar precoçment que algú et vol prendre el pèl, colar-te un gol o vol apoderar-se de la teva voluntat.

En lloc d’intentar evitar les plataformes completament, és fonamental assegurar-se de saber utilitzar-les amb un mínim de seguretat. Una forma de mantenir-se segur és no compartir imatges amb estranys, ni informació sensible o confidencial, com pot ser el número de compte del banc. A l’hora de facilitar dades personals o fotos, ens ho hem de pensar dos cops abans de tirar endavant.