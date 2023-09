Alumnes d’ESO de la Seu es formen per al Concurs de Formatges Artesans del Pirineu

Formació sobre el món del formatge per a alumnes de secundària de la Seu, a l’Espai Ermengol (RàdioSeu)

Uns 200 alumnes de segon d’ESO dels centres educatius de la Seu d’Urgell han passat, recentment, per l’Espai Ermengol per a rebre formació sobre l’elaboració de formatges. Un dels motius d’aquesta activitat és que a través d’ella s’escolliran els membres del jurat jove que triarà el seu producte favorit del Concurs de Formatges Artesans del Pirineu 2023, que se celebrarà el 14 d’octubre vinent en el marc de la Fira de Sant Ermengol.

La formació ha anat a càrrec de Xavi Patxot i Nati Vall, professors de l’Escola Agrària del Pirineu, que han ofert als alumnes nocions bàsiques sobre com distingir un bon formatge i quins criteris cal tenir en compte. Per tal de posar-ho en pràctica, s’ha dut a terme un tast en què s’ha provat tres varietats de formatgeries artesanes de l’Alt Urgell: Cal Majuba, Castell-llebre i Mas d’Eroles.

La tinent d’alcalde i regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, s’ha mostrat satisfeta d’aquestes jornades que han servit per a donar “el tret de sortida” als actes previs de la Fira de Sant Ermengol. De fet, el consistori vol potenciar que l’agenda vinculada al certamen no es limiti al tercer cap de setmana d’octubre i que englobi més propostes al llarg de les setmanes i dies precedents. Moreno valora que aquesta activitat “engloba molts àmbits, com són el reconeixement del sector primari, el fet que es realitzi a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i l’arrelament amb la Seu com a ciutat del formatge”. Tot plegat, hi afegeix, dona als alumnes “una visió molt completa de què és el formatge, no només com a aliment sinó amb tot el procés que hi ha darrere”.