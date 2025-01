Ramon Brucart, el català inventor del llevataps modern

Un llevataps (Getty images)

Ramon Brucart és una figura destacada en la història dels petits invents quotidians que han transformat la manera com vivim. Originari de Catalunya, concretament de la comarca del Bages, Brucart va revolucionar l’art d’encetar ampolles amb la invenció d’un dels primers llevataps moderns. La seva creació, patentada l’any 1921, ha estat reconeguda com un punt d’inflexió en el disseny funcional d’aquesta eina essencial per a vinaters, sommeliers i amants del vi.

Abans de l’arribada del llevataps de Brucart, la majoria d’aparells per a extreure taps eren rudimentaris i sovint poc eficients. Brucart va desenvolupar un mecanisme innovador basat en una estructura plegable amb caragol i una peça de subjecció ajustable, que permetia inserir el caragol al tap de suro amb precisió i facilitar-ne l’extracció amb menys esforç. Aquest disseny, conegut com a “llevataps de doble eix”, no només era pràctic, sinó molt més petits que els existents, i va ser un precedent per als dissenys posteriors.

El llegat de Ramon Brucart transcendeix l’invent mateix. La seva invenció va ajudar a democratitzar l’accés al vi embotellat, en una època en què aquest producte es consumia de manera creixent. El llevataps modern no només va simplificar el procés d’obertura de les ampolles, sinó que també va contribuir a fer més accessibles els moments de celebració a les llars.



Però, no és l’únic invent que en Ramon va patentar, sinó que compta amb més de 60 patents: una màquina per a tallar pa, un tap que tanca hermèticament perquè el vi no es faci malbé, un tap per a destapar el cava i que no s’esbravi, un tap perquè una beguda gasosa no perdi el gas, patinets plegables, amb pedals i cadena de bicicleta, un sistema per a poder-se posar l’americana quan es té mobilitat reduïda als braços, una crossa amb rodes, un bastó dotat amb una pinça per a poder arreplegar coses del terra, entre molts altres.

Tot i que Brucart no és un nom conegut per al gran públic, la seva contribució és fonamental en la cultura del vi. La seva invenció és un testimoni de com els petits avenços tecnològics poden tenir un gran impacte en el dia a dia de les persones. Avui, el disseny original del llevataps de Brucart continua inspirant les versions contemporànies d’aquesta eina imprescindible.

Amb aquesta invenció, Ramon Brucart va deixar una empremta en la història dels utensilis domèstics, consolidant-se com un exemple de creativitat i innovació catalana. Els seus llevataps originals es poden visitar al Museu del Vi de Sant Fruitós de Bages, el seu poble natal