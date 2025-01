Allotjar-se en cabanes de bosc a Catalunya

Una cabana al mig del bosc (Getty images)

Dormir en cabanes del bosc és una experiència màgica que combina la connexió amb la natura amb la comoditat d’un allotjament singular. Aquest tipus d’estada és ideal per a aquells que busquen desconnectar de la rutina i gaudir d’un entorn natural sense renunciar a certes comoditats modernes. Catalunya ofereix una gran varietat d’opcions per a gaudir d’aquest tipus d’allotjament.

A continuació, t’expliquem com fer-ho i et proposem alguns llocs increïbles, tot i que no són els únics. Per a organitzar una estada en una cabana, cal:

Seleccionar la ubicació: Abans de reservar, decideix quin tipus de paisatge prefereixes: muntanya, valls boscoses, o fins i tot prop del mar. Catalunya té una gran diversitat geogràfica que et permet escollir segons les teves preferències.



Consultar les instal·lacions: Moltes cabanes ofereixen serveis com banys privats, calefacció, electricitat i fins i tot jacuzzi. Altres, però, opten per un estil més minimalista, perfectes per als amants de l’aventura.



Reservar amb antelació: Aquest tipus d’allotjaments solen ser molt sol·licitats, especialment durant els mesos d’estiu i tardor. Per a assegurar-te la millor opció, fes la teva reserva amb temps.



Respectar l’entorn: Recorda que moltes cabanes es troben en espais naturals protegits. Cuida el medi ambient, evita deixar residus i segueix les normes establertes pels propietaris.





Algunes de les propostes destacades per a aquesta experiència única són:

1. Cabanes als arbres de Sant Hilari Sacalm (La Selva)

Situades en ple cor de les Guilleries, aquestes cabanes ofereixen una vista espectacular dels boscos que envolten la zona. Cada cabana està equipada amb tot el necessari per a gaudir d’una estada confortable, incloent esmorzar amb productes locals servits directament a la cabana.





2. Forest Days (Solsonès)

Envoltades de camps i boscos, aquestes cabanes ofereixen una experiència més propera al glamping. Són ideals per a parelles o famílies que vulguin gaudir de la natura amb un toc de luxe. Els visitants poden fer senderisme pels voltants o simplement relaxar-se al porxo.





3. Cabanes Artàlies (Alt Empordà)

Aquestes cabanes de disseny sostenible estan situades prop de la Serra de l’Albera. Ofereixen una combinació d’ecoturisme i relaxació, amb espais confortables i vistes increïbles. Perfecte per a explorar la natura i gaudir del silenci.





4. Les Cabanes de l’Oller del Mas (Bages)

Aquestes cabanes estan ubicades en un entorn vinícola i ofereixen experiències com tastos de vins i activitats a l’aire lliure. Les cabanes són modernes i disposen de serveis com calefacció, bany privat i terrasses amb vistes.





5. La Vileta de Rupit (Osona)

Prop del pintoresc poble de Rupit, aquestes cabanes es troben en un entorn natural únic. Són ideals per a combinar una escapada al bosc amb visites culturals i gastronòmiques.





Entre els beneficis de dormir en una cabana, trobem: