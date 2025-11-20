Àlex Garrido i Serra, de Manlleu, guanya el Premi Fiter i Rossell de novel·la, dotat amb 10.000 euros

Aquesta nit de dijous, 20 de novembre, el Cercle de les Arts i de les Lletres d’Andorra ha donat a conèixer la relació de guanyadors de la 47a Nit literària andorrana. Un certamen que posa al descobert la riquesa d’una convocatòria cultural que, cada any, rep nombrosos treballs d’autors nacionals i de fronteres enllà. Cal comentar que, aquest 2025, alguns dels premis no s’han dotat.
Enguany, val a recordar com a novetat que el Premi Principat d’Andorra per treballs d’investigació científica, patrocinat pel Consell General amb 10.000 euros ha passat a periodicitat biennal i no es torna a convocar fins a la següent edició de 2026. També que el Premi Juli Verne de ciència-ficció ha passat a ser patrocinat, en endavant, pel Comú d’Escaldes-Engordany.
Relació de premis i guardonats
Premi Juli Verne de ciència-ficció i fantasia dotat pel Comú d’Escaldes-Engordany amb 2000 euros, no es dota.
Premi Lauredià de periodisme, dotat pel Comú de Sant Julià de Lòria amb 1.250 euros en dues modalitats.
. El Premi de Mitjans audiovisuals dotat amb 1.250 euros, no es dota.
. El Premi de Treballs publicats en suport paper dotat amb 1.250 euros, no es dota.
. El jurat decideix atorgar un premi de 1250 euros per al periodista andorrà, Gabriel Fernández, per la seva trajectòria periodística.
Premi Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta dotat per Andbank amb 7.000 euros.
Títol: El Parany de Tuxides.
Autor: Francesc Puigpelat i Valls, de Sitges (Catalunya).
Premi MoraBanc de contes i narracions, dotat per MoraBanc amb 4.500 euros.
Títol: Atles de les Ombres.
Autor: Albert Ginesta Andreu, d’Aixirivall (Andorra).
Premi Creand de poesia – dotat per Crèdit Andorrà amb 3.500 euros.
Títol: Ruralia / de llavors i d’ara.
Autor: Carles Jardí Pinyol, de Tivissa (Catalunya).
Premi Creand de teatre – dotat per Crèdit Andorrà amb 3.500 euros.
Títol: Tornada a paratge de Sant Pere.
Autors: Agustí Franch i Juan Pablo Geretto, de la Seu d’Urgell (Catalunya).
Premi Andorra d’assaig literari dotat pel Comú d’Andorra la Vella amb 3.000 euros.
Títol: Funàmbuls del plurilingüisme.
Autora: Laura Navarro Marín, d’Escaldes Engordany – Andorra.
Premi Fiter i Rossell de novel·la dotat pel Ministeri de Cultura – Govern d’Andorra amb 10.000 euros.
Títol: El diable irlandès.
Autor: Àlex Garrido i Serra, de Manlleu (Catalunya).