Augment dels vehicles que van accedir al Principat durant l’octubre

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes d’octubre de 2025 s’estima en 346.966, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes d’octubre de l’any anterior, del +1,9%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del +0,7% i per la frontera francoandorrana del +4,5%.
De gener a octubre de 2025, respecte al mateix període del 2024, s’ha produït un decrement de l’1,3% en el nombre total de vehicles, amb un increment del +1,1% dels provinents d’Espanya i un decreixement del -6,1% dels provinents de França.
El nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant els darrers 12 mesos s’estima en 4.275.418, això representa una variació del +0,8% respecte al mateix període anterior, en què s’estima que van entrar 4.242.232 vehicles.