Albert Boronat compartirà cuina amb Can Manel i Odetti Bistró en dos sopars únics a Andorra

Al centre de la imatge, el xef Albert Boronat (cedida)

Després de l’èxit del sopar a vuit mans amb Martín Comamala com a convidat, Andorra tornarà a viure una proposta gastronòmica única els propers dies 27 i 28 de juny. Un nou menú degustació amb el reconegut xef Albert Boronat com a convidat, i la participació dels locals, Carles Flinch, que torna a ser anfitrió a Can Manel, i José Antonio Guillermo de l’Odetti Bistró. El distribuidor Vinissim serà l’encarregat del maridatge.

Albert Boronat és una eminència quan es parla de cuina francesa tot i ser originari de Tarragona. Amb 17 anys va marxar a França on va treballar durant més d’una dècada amb el gran Alain Ducasse en els seus establiments de París, Mònaco, Suïssa, Portugal i la Provença. Així es va especialitzar en una cuina que es va poder gaudir al seu restaurant, l’Ambassade de Llívia, fins l’any passat va tancar portes. Per la seva cuina van desfilar el seus famosos pâtés en croûte, llebre a la royal, volailles en vessies i multitud de plats de caça.

Actualment Boronat es dedica a donar classe, lliçons magistrals i col·labora excepcionalment amb cuiners fent menús puntuals. També és convidat recurrent de Masterchef i ha participat en les dues edicions de l’Andorra Taste.

Boronat, Flinch i Guillermo oferiran un menú degustació d’entre 7 i 8 plats dissenyat per a servir-se exclusivament en dos serveis, els sopars dels dies 27 i 28 de juny a Can Manel. Serà l’oportunitat de tastar els icònics plats de Boronat que, des que va tancar el seu restaurant no es poden gaudir fàcilment. El sopar anirà maridat amb una selecció acurada de vins de Vinissim.