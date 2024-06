El CAP de la Seu ha organitzat una visita al mercat pel Dia de la Gastronomia Sostenible

Parades del mercat de la Seu al Centre Històric (Ajuntament de la Seu)

El Centre d’Atenció Primària (CAP) de la Seu d’Urgell va organitzar ahir dimarts una visita guiada al mercat amb motiu del Dia de la Gastronomia Sostenible. L’activitat tenia l’objectiu de donar consells d’alimentació saludable i sostenible a la ciutadania. D’altra banda, els venedors locals van explicar el procés de la producció i van parlar del comerç de proximitat. La sortida va anar a càrrec de Laia Vilarrubla, dietista i nutricionista, i Soraya Alves, estudiant de Nutrició Humana i Dietètica.

El Dia de la Gastronomia Sostenible és un dia internacional que se celebra anualment el 18 de juny. Va ser assignat el 21 de desembre de 2016 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, a través de la Resolució 71/469. S’entén per gastronomia l’art de preparar un bon àpat, i també un estil de cuina d’una determinada regió. La gastronomia sostenible és sinònim d’una cuina que té en compte l’origen dels ingredients, com es cultiven i com arriben als mercats i, finalment, als plats dels consumidors.