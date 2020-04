Al Sant Hospital es manté en un ingressat per coronavirus però analitza dos nous casos sospitosos

El Sant Hospital de la Seu segueix tenint aquest dimecres una persona ingressada per coronavirus. Tot i això, ara hi ha 2 nous casos pendents de resultat. Tal com ja havia passat el dia anterior, les darreres hores no hi ha hagut cap nova alta, trasllat ni defunció al centre mèdic urgellenc.

Pel que fa a les dades de l’ABS de la Seu, el president de l’FSH i alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, ha informat que als respectius domicilis hi ha aïllades ara mateix 200 persones, de les quals 35 són casos confirmats, 88 sospites i 77 contactes sense símptomes, i que ja s’han donat d’alta 125 persones. En dades totals acumulades des de l’inici de la pandèmia, s’han aïllat al domicili 46 casos confirmats positius, 138 sospites i 141 contactes (en total, 325 persones). Un conjunt de dades que l’Hospital valora com a “estables”.

D’altra banda, Jordi Fàbrega ha recordat novament la necessitat de fer servir mascareta quan se surt al carrer, després que s’ha constatat els darrers dies un augment de veïns i veïnes de la Seu que passegen o van a comprar sense aquesta protecció elemental. Fàbrega ha advertit que “tots podem ser portadors del coronavirus sense saber-ho” i que protegir la boca i el nas “és la nostra responsabilitat per protegir la resta” i “un acte de solidaritat”. L’alcalde i metge urgellenc hi afegeix que si tothom porta mascareta, “el coronavirus ho té molt difícil”.

La recomanació va acompanyada d’un cartell en què s’alerta que un portador de COVID-19 que no vagi protegit té un 70% de possibilitats de contagiar una altra persona, fins i tot encara que aquesta altra persona sí que porti mascareta. En canvi, si la persona contagiada va protegida, el risc es redueix a només un 5%. I si les dues persones porten boca i nas tapats, el perill ja és de només un 1,5%.

Prop de 350 contagis acumulats a l’Alt Pirineu i Aran

Pel que fa a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, segons el balanç diari publicat pel Departament de Salut, des de l’inici de la pandèmia i fins aquest dimarts s’ha acumulat 345 contagis i 884 casos sospitosos. Un dia més no hi ha hagut cap defunció a les comarques pirinenques i el nombre total de morts es manté els darrers dies en 30, de les quals 22 s’han produït en algun dels quatre hospitals del territori.

Catalunya supera la xifra de 10.000 víctimes mortals

I al conjunt de Catalunya, aquest dimarts s’ha superat ja la xifra de deu mil víctimes mortals pel coronavirus. Concretament, fins ahir a la nit se n’ha registrat 10.073, entre els positius confirmats (5.507) i les defuncions amb símptomes de la malaltia (4.566). Del total de decessos, més d’una quarta part (2.902) s’han produït en residències sociosanitàries; una proporció molt més alta que la que hi ha a l’Alt Pirineu, on als centres per a gent gran només hi ha hagut 4 defuncions (el 13% del total).

L’àrea de Barcelona segueix concentrant la gran majoria de morts (7.724) però també destaca la Catalunya Central (1.184). Pel que fa a la resta de regions sanitàries, hi ha hagut 582 defuncions a Girona, 326 al Camp de Tarragona, 188 a Lleida i 39 a les Terres de l’Ebre. I quant al nombre de contagis, fins ara a Catalunya se n’ha registrat més de 162.000, entre els confirmats (més de 51.000) i els sospitosos (uns 111.000).