Al 2024 es va sancionar un 30% més de vehicles andorrans a Catalunya

Fotografia del radar dels Mossos amb un vehicle andorrà a 181 km/h (Mossos d’Esquadra)

El 2024 hi ha hagut un 30% més de vehicles andorrans sancionats a Catalunya, 404 més que el 2023. La xifra total ha estat de més de 1.700 conductes incorrectes, mentre que en el període anterior no arribava a 1.400. En la gran majoria, les sancions han estat per excés de velocitat, que, com l’any passat, són la causa principal. Hi ha hagut 300 vehicles més que l’any anterior expedientats per aquest concepte.

Els altres motius més freqüents són per senyalitzacions de maniobres i incompliment de la normativa. Quant a expedients per alcohol i drogues, el nombre és gairebé el mateix. El 2023 van ser 47 els sancionats, mentre que el 2024, 46.

El nombre total de sancions ha suposat el pagament d’un import, fins ara, de més de 127.000 euros. Encara queden pendents més de 50.000 euros per pagar. De 2023 també falten per abonar més de 50.000 euros.