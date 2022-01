Això és el més buscat a Google durant el 2021

Un amic anglès em va dir una vegada que l’esport nacional del seu país no era ni el futbol, ni el rugbi, sinó el criquet, responent a la meva estranyesa sobre les poques persones que passejaven pel centre de Londres i, en canvi, que plens estaven els pubs i llocs en els quals hi havia un televisor. Un efecte més visible fins i tot que amb el futbol en altres llocs, vaig pensar.

I sembla que el criquet aixeca passions no només a Anglaterra, sinó que a l’Índia (excolònia britànica, per ser més concrets), aquest esport també ha deixat una profunda impressió, fins a tal punt que les dues cerques que ocupen el primer i segon lloc en el tradicional rànquing de Google són, precisament, els tests match entre Austràlia i l’Índia que es van disputar entre final de l’any passat, i principis del present, i els partits de prova entre l’Índia i Anglaterra, a principis d’enguany i passat l’estiu.

Si despleguem el mapa de totes dues cerques, veurem ràpidament el perquè: la quantitat més gran prové del superpoblat subcontinent indi, que amb uns 1.400 milions d’habitants, es configura com un dels majors mercats d’Internet en el món.

No només arriba fins aquí el llarg braç del criquet, ja que la tercera entrada d’aquesta llista també correspon a aquest esport: el terme ‘IPL’ (Índia Premier League, però de criquet, no de futbol).

Hem d’esperar fins a la quarta posició per a trobar un terme que no tingui res a veure amb el criquet, però sí que continuï relacionat amb el món dels esports: NBA. I hem de baixar fins al novè lloc per a trobar el primer terme de cerca que no guarda cap relació amb l’esport: ‘Squid game‘ (El joc del calamar), l’exitosa sèrie sud-coreana que Netflix ha projectat al món.

L’informe Trends es divideix en diversos apartats, entre els quals trobem notícies (amb l’Afganistan en primera posició), jocs, menjar, pel·lícules, clubs esportius (Real Madrid és el més buscat), cançons o sèries televisives (llista en la qual en el més alt ens tornem a trobar amb el calamar sud-coreà).

I també podem consultar l’informe restringit al tram d’Internet a Espanya, en el qual quatre dels cinc primers termes es refereixen a esports. Curiosament, és el primer, el més buscat, que s’escapa del món de l’esport per a anar a parar a una cosa molt més mundana: ‘temps demà‘.

Per Tecnonews