Inscripcions completes en la G2 de les GSeries 2022

El domini dels vencedors de la G1 va ser total en tres de les quatre categories, Nil Solans (GIAND), Romain Di-Fante (2RM) i José Roger (SBS) van vèncer tant en la mànega qualificativa com en la final que van disputar. En els Gladiators, Maxime Emery i Cristian España es van repartir el protagonisme.

Des de l’inici de la G2 els participants posaran tot de la seva part per mantenir intactes les seves opcions al triomf final i això exigeix lluitar per aconseguir la victòria.

S’ha confirmat que hi haurà canvis en el traçat en el qual es disputaran les mànigues, la qual cosa sembla inamovible, a priori, és l’excel·lent inscripció i l’estat de la pista que, després de la nevada que va caure diumenge passat, va deixar molta feina per fer a l’equip de pista del Circuit Andorra.

Segons Alex Bercianos no hi ha cap dubte que l’escenari de la G2 estarà en perfecte estat, així ho comentava “Seguint el nostre criteri de sempre, variar el traçat en cadascun de les meetings a disputar és una prioritat. Per a la G2 la variant triada és la més llarga i tècnica del nostre circuit. Així doncs, després de la llarga corba de final de recta, coneguda com la parabòlica, s’enllaçarà amb la zona més revirada del traçat. Estem convençuts, els inputs que ens arriben ens ho confirmen, que variar de traçat en cadascuna de les mànegues és una cosa que agraeixen als participants. Com és habitual treballarem perquè tot estigui en immillorables condicions per competir.”

Quant als horaris tot seguirà igual, començarà a mitja tarda al voltant de les 16.00 hores. El pas dels vehicles no té conseqüències greus per al gel i el traçat es manté en perfecte estat, amb lleugers retocs, durant tot el meeting.

GIAND, Nil Solans sembla llançat cap al seu segon títol, amb els GIAND, en les GSeries

En la categoria regna del gel en el Circuit Andorra, els pilots de FlashLed (Solans i Gilberga), van aconseguir les places d’honor després d’unes mànigues molt competides, sobretot la Final B, guanyada per Jordi Gilberga. Bona part dels protagonistes de la G1, Christine Giampaoli, Ferran Pujol, Miquel Socías. A més dels joves pilots andorrans, Àlex “Sito” Español i Raul Ferré, repetiran experiència en la G2.

En aquesta categoria la novetat serà, la presència del campió del món RX2e, el pilot belga Guillaume de Ridder.

2 Rodes Motrius (2RM). Per al dissabte (dia 15), s’espera que tots els pilots que han formalitzat la seva inscripció puguin acudir a la cita de la G2. Cal esperar, que les absències obligades, per motius diversos, puguin evitar-se i en la graella de les 2RM puguem veure a pilots que l’any passat ja van ser protagonistes com és el cas dels germans Porté (Frank i Jan), entre altres.

Els pilots de la Clio ICE TROPHY tornaran a estar entre els protagonistes d’una categoria en la qual es requereix habilitat al volant per poder marcar bons cronos.

Side by Side (SBS). El #86 del Team Cucharrera, amb Roger i Gil al volant, van superar de manera clara als seus rivals, amb l’única excepció del pilot francès Philippe Bouillard un veterà entre els pilots de SBS. L’interrogant que es planteja abans de l’inici de la G2, és veure si pilots que han demostrat la seva qualitat en anteriors edicions (Franck Cabaner per exemple) reaccionen o el retorn al Pas de la Casa dels germans LePoitier entre altres, puguin ser factors decisius per a reactivar les espectaculars lluites d’altres edicions, per aconseguir el triomf.

ICE Gladiators (Motos): Entre els motards, a l’espera que algun pilot de renom internacional s’inscrigui a aquest certamen, dos il·lustres veterans de l’especialitat, Cristian España i Maxime Emery, continuaran marcant el ritme. Només hi haurà què veure en quin ordre travessen la línia d’arribada.

Cal destacar per al dissabte (dia 15) la presència, en mode-exhibició, del pilot de DRIFT Fran Bolaños.

La cita és a les 16 hores en les instal·lacions del Port d’Envalira, per viure en directe el segon capítol (G2) de la present edició de les GSeries.