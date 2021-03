El pèndol (Premi Mercè Rodoreda 2020)

Títol: El pèndol

Autor/a: Anna Gas Serra

Pàgines: 168

Editorial: edicions Proa

Premi Mercè Rodoreda 2020

Sinopsi:

Una escriptora joveníssima, uns contes inquietants, una revelació literària.

Els relats d’Anna Gas conviden el lector a endinsar-se en un món inquietant on la realitat i les seves distorsions s’entrecreuen. Hi ha qui surt d’una gàbia per habitar-ne una altra; un adolescent que se sotmet a un ritual de pas a la vida adulta; una noia que fa cua mentre es debat entre la solitud i la companyia; dos amics metges que es diverteixen jugant amb les seves passions. Amb les històries d’El pèndol assistim a un espectacle, visual i visionari, on es representa la complexitat de la nostra vida.

Autor/a

Anna Gas Serra (Barcelona, 1996) és graduada en Estudis literaris i estudiant de Psicologia. Amb el Premi Joan Duch per a joves escriptors va publicar el seu primer recull de poemes, Crossa d’aigua (Editorial Fonoll, 2017). El segon, Llengua d’àntrax (Edicions del Buc, 2019), va ser guardonat amb el Premi Josep Maria Llompart dels Premis Cavall Verd.

Font: casadellibro.com