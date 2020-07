Agricultura fa el retorn a les explotacions bovines de l’estudi encarregat a l’IRTA sobre benestar animal

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i el director del departament d’Agricultura, Josep Casals, juntament amb representants de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), han mantingut una reunió informativa aquest dimarts a la tarda amb els propietaris d’explotacions ramaderes bovines del país. La trobada ha permès presentar els principals resultats i conclusions de l’informe que el departament del Ministeri va encarregar a l’IRTA per avaluar les condicions de benestar animal de les explotacions ramaderes de bestiar boví.

L’estudi, que s’ha realitzat a un total de 42 explotacions de manera presencial entre el 17 de febrer i el 12 de març, té l’objectiu de poder fer una diagnosi sobre els procediments de benestar animal prenent en consideració les infraestructures i equipaments disponibles i les pràctiques de maneig del bestiar que s’hi apliquen. Per dur a terme la diagnosi els tècnics de l’IRTA han definit un protocol específic adaptat a la realitat andorrana pensant en la legislació europea i el protocol Welfare Quality.

La trobada amb el col·lectiu ha permès presentar els aspectes generals detectats a totes les explotacions. Un cop feta aquesta fase, es presentarà de forma individualitzada l’estudi a cadascuna de les explotacions on s’ha realitzat l’estudi per tal d’incidir-hi amb més èmfasi. Així, el Ministeri treballa per impulsar la implantació d’un programa públic d’ajuts específics a la millora de les condicions de les explotacions ramaderes a fi de poder acompanyar al sector a adequar-se.

Recordar que la demanda d’impulsar l’estudi va sorgir de manera consensuada amb el sector i fruit de les trobades que va realitzat la ministra Calvó a cadascuna de les explotacions.