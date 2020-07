Encamp i la Massana reben el jurat de Viles Florides

Encamp i la Massana han estat les dues primeres parròquies andorranes a ser avaluades pel jurat de Viles Florides, una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya i Andorra a través d’espais verds urbans i enjardinats. Aquest moviment vol mostrar i posar en valor la riquesa natural i paisatgística mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir.

Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats que destaquen per l’actuació real, conscient i de llarga durada en matèria d’enjardinament, paisatge urbà i millora de la qualitat de vida dels seus habitants. El jurat ha avaluat durant aquest matí Encamp i després la Massana. A ambdós llocs han estat rebuts per representants comunals, i posteriorment s’ha fet la visita de reconeixement pels carrers i places de les dues parròquies.

El jurat especialitzat format per professionals dels sectors del viverisme, la jardineria, el paisatgisme, el mobiliari urbà i altres àmbits relacionats han estat els encarregats d’avaluar les dues parròquies. Viles Florides atorgarà un distintiu d’acord amb el resultat de l’avaluació a cada parròquia. Aquest distintiu, que es revisa anualment, són les Flors d’Honor, i n’hi ha d’una a cinc. Actualment a Catalunya hi ha 140 municipis distingits com a Vila Florida en reconeixement a la seva tasca per a la millora de l’espai urbà. Encamp i la Massana rebran el distintiu cap a la tardor, després de l’avaluació que s’ha realitzat durant el dia d’avui.

Per part del cònsol menor de la parròquia d’Encamp, Jean Michel Rascagnères, “aquesta és una iniciativa que pretén fer més atractives les nostres parròquies a través de l’embelliment de l’entorn urbà i que permet a més a més la participació ciutadana”. La cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, ha afirmat que “la incorporació al catàleg de viles florides és una bona oportunitat de promoció per a les dues parròquies i per al país, ja que posa en valor el nostre paisatge i els nostres espais públics, en els quals realitzem importants intervencions d’enjardinament”.

Per a Viles Florides, l’enjardinament va més enllà de propiciar espais agradables i té en compte valors com la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida dels veïns, l’estat i conservació del mobiliari urbà, la presència de parcs infantils, la conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat mediambiental o el desenvolupament de les economies locals a través de l’atractiu dels jardins i parcs urbans.

El moviment és obert a tothom i poden participar-hi les entitats públiques com els comuns o en el cas de Catalunya els municipis, així com qualsevol col·lectiu, empresa o particular amb sensibilitat vers la natura i la cura dels espais verds. A més del suport institucional, Viles Florides busca la implicació ciutadana i s’interessa per conèixer com, des de l’àmbit privat, es treballa per seguir millorant els espais verds i mantenir vius, naturals i verds els nostres entorns més propers.