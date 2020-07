El Govern posa en marxa un stoplab per fer proves de TMA

El Govern té la voluntat d’incrementar el nombre de proves diagnòstiques. D’aquesta manera, a partir del pròxim dia 16, a la Caserna de Bombers de Santa Coloma s’habilitarà un stoplab amb capacitat per fer 600 proves diàries, de dilluns a diumenge. A més al CAP d’Andorra la Vella de la plaça de la Sardana, es podran fer fins a 120 proves diàries de dilluns a divendres.

A la caserna de Bombers s’hi podran dirigir les persones per les quals faci la indicació l’Àrea de Prevenció del Ministeri o les persones que per pròpia iniciativa demanin fer-se TMA o PCR per que creuen que han estat exposades a situacions de risc. A l’stoplab del CAP de la plaça de la Sardana, es dirigiran els pacients que han de ser sotmesos a intervencions o procediments intervencionistes, les persones derivades pels metges referents o aquelles que per pròpia iniciativa demanin fer-se aquesta prova per que creuen que han estat exposats a situacions de risc.

Fer-se la prova diagnòstica requerirà de cita prèvia. Cal demanar la cita a través del telèfon 821955 que estarà operatiu de dilluns a divendres de 8 a 18h i els dissabtes de 8 a 12h.

Pel que fa els resultats per a les persones que acudeixen per pròpia iniciativa se’ls informarà que si no reben cap notificació en 48 hores, voldrà dir que han donat un resultat negatiu. En cas que precisin d’algun aclariment o un certificat d’aquest resultat negatiu hauran de sol·licitar-lo al seu metge referent. En cas que el resultat sigui positiu, des del Ministeri es contactarà amb la persona per notificar-li el resultat i per fer l’enquesta epidemiològica.