Adjudicades dues obres de millores hidràuliques als rius a la parròquia de la Massana per 4,7 milions d’euros

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de dues obres relatives a les millores hidràuliques a la parròquia de la Massana per una inversió de 4,7 milions d’euros. Per una banda, l’Executiu ha adjudicat les obres de protecció del corrent d’arrossegalls de Pal al riu Cardemeller a l’empresa UTE Unitas-Inacces S2 Cardemeller per un import de 4.178.550,93 euros i un termini d’un any. Aquesta és la segona i darrera fase dels treballs per a protegir la carretera general 4 en aquest indret. La primera fase de les obres es va acabar el 2023.
Amb aquesta actuació s’estabilitzaran els marges i la llera del riu Cardemeller, s’instal·laran dues barreres de protecció de sediments al llarg d’uns 180 metres al voltant del pont de la Coma de la CG4, alhora que preveu l’enderroc i eixamplament del pas d’aigua per sota el tauler del pont. Les barreres dinàmiques s’ubicaran per damunt del nou pont, a fi de retenir els sediments abans de la carretera.
Per altra banda, el Govern ha adjudicat la millora hidràulica del pont del riu de Pal a tocar de la rotonda d’Erts i la confluència amb el riu d’Arinsal per un import 543.452,99 euros a l’empresa Progec. Els treballs, que tenen una durada de quatre mesos, se centren a refer el pont per a ampliar la part inferior del pont per tal de millorar el drenatge, que en cas que es produís un episodi d’aiguats intensos, els murs de la CG-4 del marge esquerre podrien patir sotscavacions perquè l’aigua no circularia pel pont actual. La previsió és començar aquestes dues obres durant la tardor i acabar-les l’any que ve.
Una altra de les actuacions destacades de millores hidràuliques és els treballs de drenatge i neteja de sediments al riu d’Os a la parròquia de Sant Julià de Lòria. En aquest sentit, el Consell de Ministres ha aprovat la licitació d’aquests treballs mitjançant un concurs nacional.