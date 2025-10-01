Adjudicades dues obres de millores hidràuliques als rius a la parròquia de la Massana per 4,7 milions d’euros

By:
On:
In: Societat
Un riu de les valls d'Andorra (SFGA)
Un riu de les valls d’Andorra (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de dues obres relatives a les millores hidràuliques a la parròquia de la Massana per una inversió de 4,7 milions d’euros. Per una banda, l’Executiu ha adjudicat les obres de protecció del corrent d’arrossegalls de Pal al riu Cardemeller a l’empresa UTE Unitas-Inacces S2 Cardemeller per un import de 4.178.550,93 euros i un termini d’un any. Aquesta és la segona i darrera fase dels treballs per a protegir la carretera general 4 en aquest indret. La primera fase de les obres es va acabar el 2023.

Amb aquesta actuació s’estabilitzaran els marges i la llera del riu Cardemeller, s’instal·laran dues barreres de protecció de sediments al llarg d’uns 180 metres al voltant del pont de la Coma de la CG4, alhora que preveu l’enderroc i eixamplament del pas d’aigua per sota el tauler del pont. Les barreres dinàmiques s’ubicaran per damunt del nou pont, a fi de retenir els sediments abans de la carretera.

Per altra banda, el Govern ha adjudicat la millora hidràulica del pont del riu de Pal a tocar de la rotonda d’Erts i la confluència amb el riu d’Arinsal per un import 543.452,99 euros a l’empresa Progec. Els treballs, que tenen una durada de quatre mesos, se centren a refer el pont per a ampliar la part inferior del pont per tal de millorar el drenatge, que en cas que es produís un episodi d’aiguats intensos, els murs de la CG-4 del marge esquerre podrien patir sotscavacions perquè l’aigua no circularia pel pont actual. La previsió és començar aquestes dues obres durant la tardor i acabar-les l’any que ve.

Una altra de les actuacions destacades de millores hidràuliques és els treballs de drenatge i neteja de sediments al riu d’Os a la parròquia de Sant Julià de Lòria. En aquest sentit, el Consell de Ministres ha aprovat la licitació d’aquests treballs mitjançant un concurs nacional.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]