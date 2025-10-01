El Govern reforça la seguretat de la CG-1 i la carretera del Coll d’Ordino amb una inversió d’uns 400.000 euros

By:
On:
In: Societat
Una de les carreteres de la xarxa viària andorrana
Una de les carreteres de la xarxa viària andorrana (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de dues obres relatives a les millores de la seguretat de les carreteres generals i secundàries del país. Pel que fa a les carreteres generals, el Govern ha adjudicat els treballs de proteccions de la CG-1 a l’altura de la canal del Cuinal a la parròquia de Sant Julià de Lòria per un import de 205.323,25 euros a l’empresa Desplom. Els treballs tenen una durada de quatre mesos, i l’objectiu és reforçar la seguretat en aquest tram de la carretera enfront a la caiguda de blocs rocosos. D’aquesta manera, s’instal·larà una barrera dinàmica de 72 metres de longitud i 6 metres d’altura per protegir aquest punt de la calçada.

Pel que fa a les carreteres secundàries, l’Executiu ha adjudicat els treballs del reforç de la seguretat a la carretera secundària 340 al Coll d’Ordino de la fase 6 part 2. Les obres s’han adjudicat a l’empresa T.P. LA COMA per un import de 230.295,57 euros. Es preveu que les obres tindran una durada de dos mesos i mig.

La intervenció consisteix en la reparació de la cuneta de formigó, que actualment es troba en mal estat i l’aigua es filtra per sota de la carretera provocant la degradació del paviment, i la reposició de la barrera de seguretat en cinc trams diferents de la carretera secundària del Coll d’Ordino.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]