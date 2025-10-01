El Govern reforça la seguretat de la CG-1 i la carretera del Coll d’Ordino amb una inversió d’uns 400.000 euros

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de dues obres relatives a les millores de la seguretat de les carreteres generals i secundàries del país. Pel que fa a les carreteres generals, el Govern ha adjudicat els treballs de proteccions de la CG-1 a l’altura de la canal del Cuinal a la parròquia de Sant Julià de Lòria per un import de 205.323,25 euros a l’empresa Desplom. Els treballs tenen una durada de quatre mesos, i l’objectiu és reforçar la seguretat en aquest tram de la carretera enfront a la caiguda de blocs rocosos. D’aquesta manera, s’instal·larà una barrera dinàmica de 72 metres de longitud i 6 metres d’altura per protegir aquest punt de la calçada.
Pel que fa a les carreteres secundàries, l’Executiu ha adjudicat els treballs del reforç de la seguretat a la carretera secundària 340 al Coll d’Ordino de la fase 6 part 2. Les obres s’han adjudicat a l’empresa T.P. LA COMA per un import de 230.295,57 euros. Es preveu que les obres tindran una durada de dos mesos i mig.
La intervenció consisteix en la reparació de la cuneta de formigó, que actualment es troba en mal estat i l’aigua es filtra per sota de la carretera provocant la degradació del paviment, i la reposició de la barrera de seguretat en cinc trams diferents de la carretera secundària del Coll d’Ordino.