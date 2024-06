Actes a la Seu sobre el maltractament a les persones grans

Cartell anunciador dels actes pel Dia Mundial per a la presa de consciència sobre l’abús i el maltractament a les persones grans

Coincidint amb el Dia Mundial per a la presa de consciència sobre l’abús i el maltractament a les persones grans, a la Seu d’Urgell, s’han organitzat dos actes per a aquest divendres, 14 de juny. El primer consistirà en la lectura d’un manifest relacionat amb la temàtica que tindrà lloc a la plaça dels Oms, a les 12 hores. Anirà a càrrec d’autoritats municipals i comarcals. A més es repartiran polseres amb el lema “Vida plena amb drets” i hi haurà un acompanyament musical amb el contrabaixista, Pedro Tomàs.

El segon acte commemoratiu es durà a terme a la tarda, a les 19 hores, a la sala la Immaculada. S’hi ha programat una xerrada titulada “Prevenir i actuar davant situacions de maltractament a les persones grans”. La ponent serà Aida Morales López, membre de l’Associació EIMA, una entitat que té per objectiu la investigació del maltractament a les persones grans.