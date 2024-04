Jordi Nistal “presenta El front del Pallars i la vida republicana de l’Alt Urgell”

Cartell de la presentació del llibre “El front del Pallars i la rereguarda republicana de l’Alt Urgell”

L’historiador urgellenc, Jordi Nistal, presenta el seu últim llibre aquest mateix dijous, 18 d’abril, a les 19:30 hores, a l’Espai Ermengol, a la Seu, juntament amb l’historiador Climent Miró. El treball de Jordi Nistal estudia l’últim any de la Guerra Civil a l’Alt Urgell, entre l’arribada del front militar al Pallars a finals d’abril de 1938 fins la retirada republicana i el final de la guerra que tingué lloc el 10 febrer de 1939. Un període en què l’Alt Urgell esdevé zona de guerra, amb el protagonisme de l’exèrcit republicà, que té efectes a totes les esferes de la societat civil.

El front del Pallars i la vida republicana de l’Alt Urgell

L’estudi aborda l’organització militar del territori republicà a través del desplegament de les unitats militars, els intents de trencar el front i la seva estabilització, les vies de comunicació per a accedir i proveir el front, les fortificacions, el protagonisme de l’artilleria i l’acció de l’aviació, i es refereix també als controls de seguretat interior i de la frontera amb Andorra, que es veié transitada per emboscats, pròfugs i desertors, així com als camps de treball republicans de la comarca.

S’aborda, també, la vida al front de combat des de la memòria dels soldats que la van viure, la sanitat i la vida social i econòmica a la rereguarda, amb un capítol dedicat a la Seu d’Urgell. Per a acabar, es tracta l’ofensiva final franquista, la retirada republicana i els seus efectes: bombardejos de l’aviació, violència, saquejos i la fi de la guerra.





Jordi Nistal

Jordi Nistal i Refart (la Seu d’Urgell, 1957) és Membre de l’Institut d’Estudis de l’Alt Urgell (IEAU). Bona part de la seva activitat professional l’ha exercit com a professor de Geografia i Història a l’Institut “Joan Brudieu” de la Seu d’Urgell. Ha participat en obres col·lectives com L’Alt Urgell, una visió de conjunt (2002); ha escrit articles i llibres de recerca històrica que tenen com a referència la comarca de l‘Alt Urgell: L’Institut “Joan Brudieu” de la Seu d’Urgell, 75 anys de servei docent (2009); El Camp de Treball de la falç i el martell (2017). Aquest és el segon llibre de l’autor sobre la temàtica de la Guerra Civil.