Acollir el Consell de l’Associació Mundial de la Carretera és “un reconeixement al desenvolupament del país”

El secretari d’Estat, David Forné, intervenint al Consell de l’Associació Mundial de la Carretera (SFGA)

Aquesta setmana Andorra acull per primera vegada el Consell de l’Associació Mundial de la Carretera (PIARC), un fet que suposa rebre el “reconeixement internacional de la feina que ha fet el país per desenvolupar-se a nivell d’infraestructures viàries bàsiques i avançades”. Així ho ha destacat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant l’obertura del congrés que acull aquesta setmana Andorra, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Forné ha explicat que el Principat actualment té una xarxa de carreteres que permet moure’s per tot el país amb comoditat tot i ser un territori de muntanya. Durant la seva intervenció, Forné ha exposat als assistents l’origen de les carreteres d’Andorra que està estretament vinculat amb l’energia gràcies a la concessió que es va fer a l’antiga FEDA anomenada Forces Hidroelèctriques d’Andorra (FHASA). A canvi de poder explotar l’energia hidroelèctrica del país tenia l’encàrrec d’impulsar la construccions de carreteres que permetessin arribar a Ordino i el Pas de la Casa.

Amb relació al model de mobilitat, el secretari d’Estat ha defensat que el Govern està fent passos i prenent decisions perquè s’avanci cap a la sostenibilitat i l’electrificació del sector del transport. “La utilització de les darreres tecnologies i el respecte al medi ambient són bàsics per a garantir un alt nivell de servei i de qualitat per als usuaris”, ha exemplificat. Per això s’ha impulsat la gratuïtat del transport públic, un pla d’ajuts per a incentivar la compra del vehicle elèctric i també està sobre la taula el foment d’estudis per la implementació d’un transport públic segregat.

Finalment, David Forné també ha posat en relleu que la gestió de la circulació i de les infraestructures claus ha de tenir com a base el treball en equip i l’optimització dels recursos, treballant colze a colze amb els comuns. “La coordinació entre les administracions locals i el Govern és fonamental per a garantir l’accessibilitat amb les màximes condicions de seguretat per als ciutadans i els més de 8 milions de turistes anuals”, ha apuntat.

El PIARC és una associació sense ànim de lucre creada a França el 1909, per tal d’agrupar els organismes i especialistes relacionats amb les carreteres de tots els països. Actualment, el PIARC compta amb més de 124 governs nacionals de tot el món com a membres; i té membres a més de 142 països. Més de 1.200 (comitès i grups d’estudi) experts de tot el món fan de la PIARC la major xarxa mundial d’especialistes de la carretera. Andorra forma part com a membre permanent de la PIARC des de fa més de 30 anys.

El Consell del PIARC és el responsable, entre d’altres, d’aprovar les polítiques generals de l’associació i ser un fòrum de debat anual entre els alts càrrecs dels països representats dins l’entitat. També decideix quina és la seu del Congrés Mundial de la Carretera i del Congrés Internacional de Viabilitat Hivernal, que se celebra cada quatre anys.