ACO + DA + Independents + SDP aposta per la sostenibilitat a Ordino

Maria del Mar Coma i Eduard Betriu (Demòcrates)

“El nostre model de parròquia, el que defensem, és aquell que creix de manera equilibrada, que aposta per la sostenibilitat i la preservació de la qualitat de vida de la seva població”, així ha definit Maria del Mar Coma, número 1 de la llista, el projecte d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP per als propers quatre anys, i que porta detallat al seu programa electoral per a les Eleccions Comunals del 17 de desembre. Coma, que ha presentat el projecte aquest matí de divendres davant dels mitjans, ha defensat que Ordino ha de seguir sent “un referent” en sostenibilitat, també pel que fa al model turístic, el qual ha de continuar apostant per “la qualitat”.

Coma ha defensat la manera de treballar de la candidatura que lidera (i que ha gestionat el Comú els darrers mandats): “Hem demostrat que es pot fer política sense enfrontaments, sense personalismes, amb consens i treballant en positiu”. Per això “he decidit encapçalar aquest projecte”, ha refermat, “per a donar continuïtat a aquesta manera de fer”.

Per la seva part, Eduard Betriu, número 2 de la llista i que ha acompanyat Coma en la presentació d’aquest divendres, ha afegit també com a qualitat de la candidatura, la política de proximitat vers les ordinenques i ordinencs.

El programa electoral plasma tots aquests conceptes en projectes concrets. Com l’embelliment dels nuclis antics de tots els pobles de la parròquia, la promoció de l’associacionisme i la participació ciutadana; i el foment del sector agrícola i ramader, “que és el gestor del nostre territori”, ha defensat Betriu. Els candidats també han avançat altres iniciatives com la construcció d’un centre sociosanitari públic que doni servei al país, però que a la vegada prioritzi els ciutadans d’Ordino. Així mateix, i tenint en compte el treball que s’ha fet al final d’aquest mandat amb relació a la revisió del Pla d’Urbanisme de la parròquia, es prosseguirà amb el seu desplegament “des del consens i escoltant a totes les parts implicades”, ha garantit Coma.