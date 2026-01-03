Accident de trànsit mortal a Incles

Aquest divendres a la tarda va tenir lloc un accident de circulació, a Incles, entre una furgoneta familiar amb matrícula espanyola i un autobús amb placa del Principat d’Andorra. El conductor de la furgoneta, un home no resident, de 48 anys, va perdre la vida en el sinistre, i la seva acompanyant, una dona no resident, de 46 anys, va resultar ferida.
Els agents de Policia del Grup d’Investigació d’Accidents de Trànsit instrueixen el pertinent atestat de circulació. El servei de l’ordre va rebre l’avís alertant del sinistre de trànsit a les 14:40 hores.
Motorista ferit a l’avinguda Salou
Per altra banda, també ahir divendres, va registrar-se un accident de circulació entre un turisme i una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat. El fets van localitzar-se a l’avinguda Salou, a la parròquia d’Andorra la Vella, poc abans de dos quarts de sis de la tarda. El conductor de la moto, un home veí d’Andorra, de 55 anys, va resultar ferit en l’incident viari.